Cine este și ce înâlțime are iubitul Laurei Giurcanu. Faimoasa de la Survivor are 1.85 metri, dar el..

Laura Giurcanu şi Cesar formează un cuplu de câţiva ani. Cei doi au trecut prin multe momente dificile, ba chiar au şi fost despăţiţi din cauza infidelităţii tânărului. Cu toate acestea s-au împăcat, iar în prezent par mai uniţi ca niciodată.

Povestea de dragoste dintre Laura Giurcanu şi Cesar a început în urmă cu câţiva ani. Partenerul blondinei a cerut-o în căsătorie, însă marele eveniment nu a mai avut loc pentru că acesta a înşelat-o. La acel moment vedeta a fost extrem de afectată ce cele întâmplate, dar a vorbit despre momentele dificile prin care trecea pe reţelele de socializare.

„Relația mea cu fostul meu prieten avea dificultățile ei și multe goluri, pe care noi n-am știut să le umplem și să manageriem diferențele dintre noi. Dar aceasta relație, care ajunsese să fie toxică, și aparent greu de gestionat…de acolo s-a ajuns la înșelat și a fost cel mai urât tip de înșelat, a fost în public. Oameni au și văzut treaba asta, așa am și aflat. Am văzut o poză explicită, o poză care mi-a frânt inima, care circulă liberă pe internet și va rămâne. Voiam eu să vorbesc despre asta înainte de a devenit un subiect de bârfă. Nu spun că am fost perfectă sau că relația noastră a fost perfectă, dar cum aleg unii oameni să încheie niște lucruri e o oglindă directă către sufletul lor”, a povestit Laura într-un filmuleț publicat Instagram, la momentul respectiv.

Cu toate acestea, după câteva luni cei doi s-au împăcat. Mai mult, aceştia au marcat fericitul eveniment printr-o vacanţă alături de prietenii lor. Deşi nu au publicat imagini împreună, internauţii au putut vedea că cei doi se află în aceleaşi locuri şi în acelaşi timp.

Ce înâlțime are iubitul Laurei Giurcanu

Înainte de evenimentul nefericit, Laura şi Cesar obişnuiau să se afişeze tot timpul împreună, la diferite petreceri şi evenimente. În multe dintre fotografiile pe care cei doi le aveau fanii au observat un detaliu interesant.

Tânărul este mai scund decât iubita lui cu câţiva centimetri. Astfel, dacă ea are 1.85, Cesar ar putea avea 1.82. Acest mic detaliu nu a fost cu siguranţă un impediment în ceea ce priveşte povestea lor de dragoste.

