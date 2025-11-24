Acasă » Știri » Ce lecție de viață le oferă Laura Cosoi celor patru fetițe. Pe ce pune accent actrița

Ce lecție de viață le oferă Laura Cosoi celor patru fetițe. Pe ce pune accent actrița

De: Andreea Stăncescu 24/11/2025 | 14:47
Ce lecție de viață le oferă Laura Cosoi celor patru fetițe. Pe ce pune accent actrița
Ce lecție vrea Laura Cosoi să le transmită copiilor / Sursa foto: Facebook
Laura Cosoi, actriță cunoscută și apreciată, a vorbit recent despre o lecție importantă pe care încearcă să o transmită fiicelor sale. Această lecție, pe care a învățat-o la rândul ei de la părinți. Ea trăiește o viață frumoasă alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean, iar împreună formează o familie unită, fiind părinții a patru fetițe.

Laura Cosoi încearcă să le explice fetițelor sale o lecție primită de la părinți. Vedeta vorbește despre felul în care copiii percep conflictele din familie și despre importanța reconcilierii, un proces pe care cei mici nu îl înțeleg la fel de clar ca adulții.

Vedeta explică că, pentru adulți, conflictele fac parte din orice relație și nu înseamnă neapărat că dragostea sau legătura dintre doi oameni se destramă. Copiii, însă, percep lucrurile altfel, într-un mod mai simplu și mai „alb-negru”, și pot interpreta certurile ca pe o amenințare la stabilitatea familiei.

„Noi, adulții, știm că într-o relație există momente bune și momente dificile. Știm că două persoane pot avea tensiuni, pot ridica tonul, pot vedea diferit lucrurile și totuși pot rămâne împreună, se pot iubi și pot merge mai departe.
Dar copiii? Ei nu au această hartă emoțională.
Copiii trăiesc lumea în alb-negru. Când văd conflict, îl asociază imediat cu pierdere, nesiguranță și frica de a nu-și pierde familia. De aceea primul lor gând este: „Oare mama și tata o să se despartă?”,a scris Laura Cosoi pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Facebook

Laura își explică perspectiva și prin propria experiență de viață. Ea a crescut într-o familie în care părinții se certau des, dar conflictul nu a fost niciodată asociat cu despărțirea, deoarece copiii observau mereu felul în care adulții se reconectau și reparau relația.

„Eu, de exemplu, am crescut într-o familie în care părinții mei se certau des. Și totuși, niciodată nu mi-a trecut prin minte că ar putea divorța. Pentru că, în mod instinctiv, vedeam și reparația: felul în care își reveneau, cum se linișteau, cum cooperau din nou.
Și da, poate că asta este una dintre cele mai frumoase lecții pe care le putem oferi copiilor: că relațiile nu sunt fragile, ci vii. Că nu se rup la prima furtună. Că iubirea are elasticitate, răbdare și puterea de a se repara.
Atunci când le arătăm nu doar momentul tensionat, ci și drumul către calm și apropiere, îi ajutăm să crească având încredere în oameni, în relații și în siguranța lor emoțională. Pentru că, la final, nu absența conflictului îi protejează… ci prezența reconectării. Dar totuși… cum facem să le păstrăm inima întreagă?”, a încheiat prezentatoarea.

