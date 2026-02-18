Jurații de la Eurovision România primesc telefoane de „intimidare”! Mihai Trăistariu rupe tăcerea, iar Alexandra Ungureanu confirmă: „Nu am nicio problemă să recunosc”

Platoul emisiunii Dan Capatos Show s-a încins când Mihai Trăistariu a deschis subiectul telefoanelor primite de jurații Eurovision. Artistul a venit cu o întrebare simplă, dar grea. A vrut să afle dacă și alții au trecut prin ce a trecut el, pe vremea când era jurat la celebrul concurs. La capătul firului s-a aflat Alexandra Ungureanu, fost jurat al competiției. CANCAN.ro are toate picanteriile la zi!

Trăistariu a explicat că experiența lui în juriul Eurovision nu a fost lipsită de presiuni. Spune că a primit telefoane înainte de vot și că astfel de intervenții nu sunt deloc rare. A insistat că nu vorbește din auzite, ci din propria experiență. Vezi emisiunea integrală aici!

Jurații de la Eurovision România primesc telefoane

Artistul a vrut ca toată România să afle un detaliu pe care puțini îl știu despre Eurovision România. Jurații primesc telefoane din partea unor persoane, pe care Mihai Trăistariu nu a vrut să le divulge, cu scopul de a influența decizia finală a experților care trebuie să jurizeze corect piesele prezente, dar și prestația artiștilor. Ca să convingă publicul că „nu vorbește aiurea”, acesta a întrebat-o pe Alexandra Ungureanu, fostă jurată și ea, dacă a fost sunată în timp ce era jurat Eurovision pentru a alege o anumită piesă sau a favoriza un animit artist.

„Când ai fost în juriu, ai primit vreun telefon de la cineva să susții vreun concurent? Sincer. Eu am fost de trei ori în juriul românesc și o dată în cel internațional și am primit telefoane de la mai mulți.”

Alexandra Ungureanu nu a ocolit răspunsul. A recunoscut că au existat încercări de influențare, însă a ținut să precizeze că votul ei nu a fost afectat. A vorbit despre apeluri venite pe diverse căi, direct sau prin intermediari, semn că astfel de practici sunt cunoscute în industrie.

„Nu am nicio problemă să recunosc, pentru că nu m-a influențat în niciun fel. Au fost mai multe telefoane, mai multe încercări, prin compozitorii piesei sau direct prin oamenii cu care mai lucrasem.”

Mihai Trăistariu, despre portițele legale de la Eurovision

Discuția a mers mai departe, iar Trăistariu a adus în atenție și alte situații controversate din selecție. Artistul a vorbit despre existența unor conflicte de interese și a vorbit despre producători aflați în juriu, care aveau piese în competiție.

„Sunt producători în juriu, cei doi băieți tineri, care au piese în concurs. Au lucrat piesele alea care au intrat în top 10, înțelegi? Unul din ei a venit cu avocatul lui și a găsit o portiță.”

Ba mai mult, Mihai Trăistariu a dezvăluit că reacțiile nu au întârziat să apară după ce a vorbit public. Spune că mai multe vedete i-au scris în privat și l-au încurajat.

„Cred că 15-16 vedete mi-au scris pe WhatsApp. Ești singurul care ridică problema asta, așa mi-au spus.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

