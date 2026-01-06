Acasă » Știri » Laura Cosoi a recunoscut tot! Cine o ajută, de fapt, cu copiii și curățenia în casă

De: Denisa Iordache 06/01/2026 | 16:44
Laura Cosoi traversează o perioadă emoționantă, dar și sensibilă din viața ei. Vedeta este însărcinată pentru a cincea oară și le are în grijă pe cele patru fiice ale ei. Prin urmare, are foarte mare nevoie de susținere în creșterea celor mici. Cine o ajută, de fapt? Toate detaliile în articol.

Laura Cosoi a început anul 2026 cu vești mari. Pe data de 2 ianuarie, aceasta și-a sărbătorit ziua de naștere și a marcat-o într-un mod la care nimeni nu se aștepta. Ei bine, vedeta a făcut marele anunț într-o zi specială pentru ea: este însărcinată.

Vedeta este un exemplu pentru toate mămicile, așa că s-a decis să vorbească deschis despre cum reușește să facă față vieții de mamă cu patru fetițe. Recent, întrebată de un fan dacă are ajutoare pentru copii sau treburi casnice, Laura Cosoi a spus cum se descurcă cu toate aceste îndatoriri.

Prezentatoarea a mărturisit că ajutorul ei de bază este chiar soțul ei, Cosmin Curticăpean, dar primește ajutor important și de la părinții acestuia sau de la sora și verișorul ei. Mai mult, în situații extreme, cei doi apelează la șoferul de la brutărie și la soția lui.

„Ajutorul meu de bază în tot și toate este Cosmin. Dar avem pe cineva care ne ajută zilnic în casă cu curățenia și asta contează enorm.

Ne ajută și părinții lui Cosmin, care mai vin de la Târgu Mureș când este nevoie și ne ajută cu tot dragul. Mai apelez și la sora sau verișorul meu de la Iași, la prieteni, care cum poate. Dacă nu ne descurcăm cu dusul sau adusul de la after, apelăm și la șoferul nostru de la brutărie și la soția lui, care preiau din responsabilități și ne sunt de ajutor”, a spus Laura Cosoi pe Instagram.

