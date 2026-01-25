Acasă » Știri » Georgiana Lobonț pleacă în America fără Rareș Ciciovan: ”O să-mi fie foarte greu!”

De: Simona Tudorache 25/01/2026 | 22:54
Georgiana Lobonț pleacă în America fără Rareș Ciciovan: ”O să-mi fie foarte greu!”
Georgiana Lobonț a fost nevoită să se desparte de soț și de copii pentru o vreme. Artista are un turneu în America, dar de data aceasta nu este însoțită de partenerul ei de viață, care îi este și impresar. Cu toate astea, Georgiana Lobonț o va avea lângă ea, în această călătorie, pe sora ei, cu care va împărți scena.

Solista recunoaște că nu a luat cu ușurință această decizie, dar s-a văzut nevoită să facă acest pas. Georgiana Lobonț s-a gândit că cei doi copii, Edi și Irina, nu trebuie să rămână doar cu bunicii în această perioadă, după ce în viața lor au apărut anumite schimbări, noua lor viață fiind acum la Cluj.

„Nu am fost niciodată plecată singură, fără Rareș. O să merg cu Ramo, sora mea, va cânta și ea acolo. Pentru mine încep emoțiile acelea mari, îmi vine să plâng, dar încerc să mă abțin. Nu-mi vine să cred că simt sentimentele acestea, că până la urmă vor fi doar aproape trei săptămâni. Mi-e greu pentru că nu am fost niciodată plecată fără Rareș, de când suntem noi împreună. Niciodată n-am mai plecat singură undeva, iar acum îmi e foarte greu când mă gândesc că nu o să fie lângă mine”, a spus Georgiana Lobonț.

Georgiana Lobonț s-a mutat cu familia la Cluj

Artista admite că o să îi simtă lipsa soțului ei pe perioada turneului, dar se bucură că el este în această perioadă aproape de copiii lor, care trebuie să se adapteze la noua școală de la Cluj, unde au fost mutați, și să se obișnuiască, de asemenea, cu o nouă casă. Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș. și-au amenajat un apartament de lux la Cluj, care le va fi cămin de acum înainte.

„El mereu mă ajuta foarte mult, mă ajuta să-mi închidă fermoarele la rochițe, el știa absolut tot: să instaleze microfonul, să facă reglajele la mixer pentru vocea mea, tot, tot știa. Noi ne-am mutat la Cluj de o săptămână, după ce am venit din Zanzibar, am mutat și copiii la școală aici. Noi locuiam până acum la Dej. Acum ar fi prea multe schimbări emoționale pentru ei, odată cu mutarea asta, să rămână și singuri fără noi, să stea cu bunicii. Nu vreau să le dau așa emoții sufletești, nu vreau să aibă niciun trac după, așa că am decis să rămână măcar Rareș cu ei. Ei sunt obișnuiți să rămână cu bunicii, dar acum, fiind atât de multe schimbări, și școala, și casa nouă și tot, am zis să nu îi lăsăm și fără noi”, a mai spus Georgiana Lobonț.

×