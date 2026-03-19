Georgiana Lobonț, la un pas să fie victima unei fraude. Artista a fost șocată

De: Elisa Tîrgovățu 19/03/2026 | 21:45
Georgiana Lobonț s-a confruntat recent cu un moment tensionat și neașteptat. Vedeta a fost la un pas să cadă pradă unei tentative de fraudă. Artista a primit un apel telefonic suspect, care i-a ridicat imediat semne de întrebare.

Realizând rapid că ar putea fi vorba despre o înșelătorie, aceasta a reacționat prompt și a decis să contacteze de urgență autoritățile. Situația a fost una fără precedent pentru ea. Însă vigilența de care a dat dovadă a ajutat-o să evite un posibil prejudiciu.

Tentativele de fraudă sunt tot mai frecvente în România, iar numeroase persoane ajung să fie păcălite prin diverse metode ingenioase. Printr-o experiență asemănătoare a trecut și Georgiana Lobonț, care s-a confruntat cu o situație alarmantă.

Artista a fost contactată telefonic în cadrul unui apel suspect, care i-a stârnit imediat îngrijorarea. Dându-și seama că ar putea fi vorba despre o posibilă înșelătorie, aceasta nu a stat pe gânduri și a apelat de urgență la poliție pentru a preveni orice risc.

Ce discuție a purtat artista cu bărbatul care a sunat-o

Georgiana Lobonț a fost contactată telefonic de un bărbat care i-a spus că cineva ar fi încercat să contacteze un credit bancar pe numele ei. Deși situația părea credibilă la prima vedere, artista a simțit că ceva nu este în regulă.

Suspiciunile i-au fost trezite de un detaliu important: apelantul i s-a adresat folosind numele sub care este cunoscută publicului, nu cel din actele oficiale. Or, în documentele bancare, aceasta figurează cu numele soțului său. Această neconcordanță a făcut-o să își dea seama că ar putea fi vorba despre o tentativă de fraudă.

Georgiana Lobonț a continuat conversația cu primul apelant, însă situația a devenit și mai suspectă în scurt timp. Ulterior, artista a fost contactată de un alt bărbat, care s-a prezentat drept polițist din București.

Dând dovadă de vigilență, aceasta l-a confruntat direct în legătură cu neconcordanța privind numele folosit. În acel moment, bărbatul nu a mai oferit explicații și a închis brusc apelul, confirmând astfel suspiciunile că totul era, de fapt, o tentativă de înșelătorie.

„Am fost sunată de un domn care s-a prezentat ca fiind angajat la o bancă din Vaslui și că cineva ar fi mers acolo să ia credit pe numele meu. Eu am rămas șocată, bineînțeles el m-a întrebat dacă sunt Georgiana Lobonț, eu am stat să văd ce vorbește, pentru că numele meu real nu este Georgiana Lobonț, este Georgiana și numele soțului meu.

Domnul mi-a dat foarte multe detalii, mi-a spus că o să mă contacteze poliția. M-a sunat alt domn, cu același accent, care s-a prezentat ca fiind comisar din București. Atunci mi s-a aprins beculețul”, a mărturisit Georgiana Lobonț, pe rețelele de socializare.

Georgiana Lobonț a reacționat prompt și a apelat de urgență numărul 112. În urma discuției cu autoritățile, polițiștii i-au confirmat că este vorba despre o metodă de fraudă tot mai frecventă în ultima perioadă.

Chiar dacă artista nu a suferit nicio pierdere, situația putea avea consecințe serioase dacă ar fi oferit informații personale sau bancare. Astfel de detalii pot fi folosite de infractori pentru a accesa conturi sau pentru a contracta credite în mod fraudulos, ceea ce ar fi putut genera probleme financiare importante.

