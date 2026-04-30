Ea este Mariana Miclăuș, șefa Metrorex. Încasează anual 35.000 de euro, dar nu are nicio proprietate pe numele său

Mariana Miclăuș, șefa Metrorex, are în spate o carieră de peste 40 de ani în cadrul Metrorex. Aceasta obține un venit anual de aproximativ 35.000 de euro. Însă nu figurează cu bunuri imobiliare deținute, precum apartamente, case sau terenuri.

Ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii, Radu Miruță, a anunțat miercuri că a dispus convocarea Consiliului de Administrație al Metrorex, în vederea încetării contractului de mandat al directorului general al companiei, Mariana Miclăuș.

Cine este șefa Metrorex

Mariana Miclăuș lucrează de peste patru decenii în cadrul Metrorex. Totodată, ea se numără printre angajații cu cea mai îndelungată vechime din companie.

A început activitatea la metrou în 1981, înainte de finalizarea studiilor. Inițial a fost încadrată ca montator SCB, unde se ocupa de întreținerea și verificarea instalațiilor de automatizare a traficului. De-a lungul timpului, și-a continuat parcursul profesional. Mariana Miclăuș a ocupat ulterior diverse poziții, inclusiv cea de economist în mai multe structuri ale companiei.

A absolvit în 1989 Facultatea de Cibernetică din cadrul Academiei de Studii Economice din București. Pe parcursul carierei, a avansat până la conducerea Serviciului Managementul Finanțărilor Externe și Relații Internaționale. Acolo a coordonat mai multe proiecte relevante pentru activitatea companiei.

Mariana Miclăuș a fost desemnată pentru prima dată director general provizoriu în noiembrie 2019. Astfel a devenit prima femeie care a preluat această funcție de la înființarea Metrorex.

Un an mai târziu, ea și-a dat demisia, în contextul întârzierilor la Magistrala 5, după presiuni din partea ministrului de atunci, Lucian Bode.

În 2023 a revenit și a fost numită oficial director general cu mandat de patru ani, în urma unui proces de selecție conform legislației privind guvernanța corporativă.

Nu figurează cu bunuri imobiliare

Conform declarației de avere din 2024, Mariana Miclăuș a avut un venit anual de aproximativ 181.800 de lei, adică peste 35.000 de euro. În același document se arată că soțul său, care lucrează tot la Metrorex, a realizat venituri de aproape 90.000 de lei pe an.

În ciuda veniturilor raportate, șefa Metrorex nu figurează în prezent cu terenuri sau alte bunuri imobile pe numele său, conform documentelor oficiale. La secțiunea dedicată proprietăților, Mariana Miclăuș a consemnat că „nu este cazul” în ceea ce privește deținerea de terenuri, potrivit Libertatea.

În anii anteriori, aceasta a declarat o locuință de aproximativ 180 mp, achiziționată în 2008 împreună cu soțul său. Însă în ultima declarație de avere accentul cade pe absența altor proprietăți imobiliare.

De asemenea, în declarația de avere din 2020, disponibilă pe site-ul Metrorex, se menționează că în februarie 2019 a fost vândută cota sa de ½ dintr-un apartament către o persoană fizică neidentificată public, tranzacția fiind realizată pentru suma de 71.000 de euro.

Șefa Metrorex deține un autoturism marca Mazda, cumpărat în 2015. De asemenea, are un depozit bancar în valoare de 75.000 de lei, deschis în anul 2021.

Radu Miruță solicită demiterea din funcție a Marianei Miclăuș

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a atras atenția asupra unor pierderi semnificative și a unor posibile nereguli administrative la Metrorex, solicitând totodată înlăturarea din funcție a Marianei Miclăuș.

„La prima verificare, am găsit 60 de milioane de euro, bani neîncasați, din penalități care au fost date pentru întârzierea unui singur contract la Metrorex. A durat nouă luni după această perioadă în care ar fi trebuit să se emită de-a doua zi factura de penalități, până s-a emis factura. După ce s-a emis factura, nu s-a mai făcut niciun pas.”, a declarat Radu Miruță.

Ministrul interimar al Transporturilor a anunțat că intenționează să fie întrerupt contractul de mandat al directorului general al Metrorex, Mariana Miclăuș.

„Dacă consiliul de administrație nu va decide asta va prelua din vinovăția pentru care va trebui să dea seamă direct Ministerului (…) Trebuie curaj!”

