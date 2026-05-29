Cine sunt cele două persoane rănite în urma incidentului cu drona din Galați! Au avut mare noroc

Au apărut primele informații despre cele două persoane rănite în urma incidentului cu dronă din Galați. Se pare că este vorba despre o femeie în vârstă de 52 de ani și despre copilul ei în vârstă de 14 ani. În prezent, cei doi se află sub supravegherea medicilor.
Planul Roșu de Intervenție a fost activat în noaptea de joi, 28 mai, spre vineri, 29 mai, în Galați. O dronă rusească a căzut peste un bloc, iar în urma prăbușirii a explodat. De asemenea, un incendiu a izbucnit rapid. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje ale ISU, SMURD și Serviciul Județean de Ambulanță și Poliție.
Apartamentul lovit de drona rusească a fost aproape în întregime distrus. Dispozitivul a distrus tavanul, iar numeroase bucăți din zidărie s-au prăbușit în locuință. Din fericire, drona a căzut în holul apartamentului, nu în dormitor, unde se aflau două persoane.
Cele două persoane care se aflau în apartamentul distrus de dronă sunt o mamă de 52 de ani și copilul ei în vârstă de 14 ani.
„Este internată o doamnă de 52 de ani care are arsură plantară de gradul 1-2, bilateral şi escoriaţii şi un copil de 14 ani este internat în Spitalul de Pediatrie. Ambii sunt conştienţi şi stabili hemodinamic”, a precizat medicul Dr. Corina Popazu, medic de medicină internă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Galați.
În ceea ce o privește pe femeie, aceasta a suferit arsuri de gradul doi, însă starea sa este bună și nu are leziuni care să îi pună viața în pericol.
„Pacienta a fost adusă în cursul nopții în urma incidentului produs de explozie, a unei drone. A fost preluată imediat de echipa medicală multidisciplinară. S-au constatat arsuri de gradul doi pe o suprafață corporală de aproximativ 2% la nivelul membrelor. Este cu stare bună, fără alte leziuni asociate care să-i pună viața în pericol. Rămâne în spitalul nostru pentru tratament de specialitate. Noi am constatat arsurile și s-au tratat, s-a intervenit cu tratamentul”, au mai transmis medicii.
