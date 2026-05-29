Cine sunt cele două persoane rănite în urma incidentului cu drona din Galați! Au avut mare noroc

De: Alina Drăgan 29/05/2026 | 12:31
Au apărut primele informații despre cele două persoane rănite în urma incidentului cu dronă din Galați. Se pare că este vorba despre o femeie în vârstă de 52 de ani și despre copilul ei în vârstă de 14 ani. În prezent, cei doi se află sub supravegherea medicilor.

Planul Roșu de Intervenție a fost activat în noaptea de joi, 28 mai, spre vineri, 29 mai, în Galați. O dronă rusească a căzut peste un bloc, iar în urma prăbușirii a explodat. De asemenea, un incendiu a izbucnit rapid. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje ale ISU, SMURD și Serviciul Județean de Ambulanță și Poliție.

Apartamentul lovit de drona rusească a fost aproape în întregime distrus. Dispozitivul a distrus tavanul, iar numeroase bucăți din zidărie s-au prăbușit în locuință. Din fericire, drona a căzut în holul apartamentului, nu în dormitor, unde se aflau două persoane.

Cele două persoane care se aflau în apartamentul distrus de dronă sunt o mamă de 52 de ani și copilul ei în vârstă de 14 ani.

„Este internată o doamnă de 52 de ani care are arsură plantară de gradul 1-2, bilateral şi escoriaţii şi un copil de 14 ani este internat în Spitalul de Pediatrie. Ambii sunt conştienţi şi stabili hemodinamic”, a precizat medicul Dr. Corina Popazu, medic de medicină internă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Galați.

În ceea ce o privește pe femeie, aceasta a suferit arsuri de gradul doi, însă starea sa este bună și nu are leziuni care să îi pună viața în pericol.

„Pacienta a fost adusă în cursul nopții în urma incidentului produs de explozie, a unei drone. A fost preluată imediat de echipa medicală multidisciplinară. S-au constatat arsuri de gradul doi pe o suprafață corporală de aproximativ 2% la nivelul membrelor. Este cu stare bună, fără alte leziuni asociate care să-i pună viața în pericol. Rămâne în spitalul nostru pentru tratament de specialitate. Noi am constatat arsurile și s-au tratat, s-a intervenit cu tratamentul”, au mai transmis medicii.

 

