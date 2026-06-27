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Bogdan „Motanul” Stancu și-a luat revanșa în Antalya! După aventura cu prezentatoarea TV, fostul internațional a bifat prima vacanță cu familia

De: Maria Iancu 27/06/2026 | 12:57
Bogdan Motanul Stancu și-a luat revanșa în Antalya! După aventura cu prezentatoarea TV, fostul internațional a bifat prima vacanță cu familia
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Bogdan „Motanul” Stancu pare că și-a pus, cel puțin pentru moment, viața sentimentală în ordine și a găsit drumul spre casă. După câteva luni în care a fost protagonistul unei adevărate telenovele, fostul internațional și mama copiilor lui au făcut pasul care confirmă împăcarea. Au plecat în Antalya alături de cei mici, iar imaginile publicate din vacanță demonstrează că au decis să lase în urmă tensiunile din ultima perioadă. CANCAN.RO are toate detaliile!

Ca să înțelegeți cum s-a ajuns la marea împăcare, trebuie să dăm puțin timpul înapoi. Pentru că, în ultimele luni, în viața lui Bogdan Stancu s-au întâmplat muuuulte lucruri.

„Motanul”, de mână cu prezentatoarea de la Prima TV

Totul a început în seara în care CANCAN.RO l-a surprins pe fostul internațional în compania prezentatoarei de la Prima TV, Alexandra Popescu. Din imagini se vedea clar că nu era vorba de o întâlnire întâmplătoare și nici despre o cafea între prieteni. Cei doi au ieșit împreună de la Maison des Arts, restaurantul din Radisson Blu ținându-se de mână și comportându-se exact ca doi oameni aflați la începutul unei povești de dragoste. (VEZI AICI TOATE IMAGINILE)

Alexandra Popescu și Bogdan Stancu se țineau romantic de mână

Numai că povestea a luat o întorsătură la care “Motanul” nu se aștepta niciodată.

Cele 16 minute care i-au distrus relația lui Bogdan Stancu cu Alexandra Popescu

La doar câteva zile după ce a fost surprinsă de mână cu Bogdan Stancu, Alexandra Popescu a ajuns din nou în atenția noatră. Numai că, de această dată, fostul internațional lipsea complet din peisaj. În schimb, în poveste și-a făcut apariția soțul celei mai bune prietene, alături de care bruneta a petrecut nici mai mult, nici mai puțin de 16 minute într-o cameră de la hotelul Epoque. Bărbatul a ajuns la locație cu un buchet imens de trandafiri roșii și a ieșit fără el din cameră. La câteva minute a plecat și Alexandra cu florile în brațe și un zâmbet larg pe chip. Și nu e de mirare, ce femeie nu și-ar dori să fie răsfățată astfel. (AFLĂ ÎNTREAGA POVESTE AICI)

Alexandra Popescu, cu trandafirii roșii în brațe

După acest episod lucrurile nu au mai fost la fel în cuplul Bogdan Stancu-Alexandra Popescu.

La puțin timp după apariția imaginilor de la hotel, CANCAN.RO a aflat că Bogdan Stancu și Alexandra Popescu au decis să pună relația pe pauză. Deși nu au dorit la momentul respectiv să comenteze absolut nimic pe marginea acestui subiect, situația a fost cât se poate de clară.

Vacanța care a confirmat împăcarea

După despărțirea de Alexandra Popescu, lucrurile au început să se așeze, ușor, ușor și în viața „Motanului”. De Paște, CANCAN.RO dezvăluia în exclusivitate că fostul internațional și mama copiilor lui au decis să mai dea o șansă relației lor. (VEZI AICI TOATE DETALIILE)

La momentul respectiv, niciunul dintre ei nu a confirmat informația. Au preferat să păstreze totul departe de ochii lumii și să nu vorbească despre împăcare. Acum, la câteva luni distanță au apărut imaginile care au lămurit definitiv situația. Bogdan Stancu și mama copiilor lui au plecat împreună în Antalya, alături de cei mici, iar fotografiile din vacanță confirmă ceea ce CANCAN.RO a dezvăluit încă din primăvară.

Bogdan Stancu și mama copiilor săi, vacanță în Turcia

Fostul internațional s-a lăsat fotografiat în piscină alături de unul dintre băieți, în timp ce partenera lui a împărtășit cu urmăritorii câteva imagini din resort. Piscina uriașă, priveliștea spre mare și Aperolul savurat pe terasa hotelului arată că cei doi profită din plin de escapada din Turcia.

Dacă această împăcare va fi una definitivă, rămâne de văzut. Cert este că, pentru moment, cei doi au ales să meargă mai departe împreună.

CITEȘTE ȘI: Bogdan Stancu și Alexandra Popescu au pus relația pe pauză. Motane, se complică situația! + Primele declarații

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