Olga Barcari, dezvăluiri la Antena 1 după ce Aris Eram a petrecut cu fosta lui Ristei: ”I-am făcut masaj”

Pentru Olga Barcari experiența trăită în Republica Dominicană i-a oferit suficiente momente pentru a-și forma opinii clare despre colegii de echipă. Eliminată în urma unui duel din Tribul Faimoșilor, aceasta a revenit în țară cu o perspectivă diferită asupra competiției și asupra dinamicii dintre concurenți.

Chiar dacă nu a rezistat foarte mult în competiție, Olga Barcari susține că perioada petrecută în junglă a fost una valoroasă. Viața în condiții dificile, lipsa confortului și provocările zilnice au făcut ca relațiile dintre concurenți să devină esențiale pentru supraviețuire. În acest context, interacțiunile cu ceilalți membri ai echipei au contat enorm, iar unele legături s-au conturat rapid.

Ce spune Olga Barcari despre Aris

Unul dintre colegii care i-a atras atenția a fost Aris Eram, fiul cunoscutei prezentatoare Andreea Esca. Spre deosebire de parcursul Olgăi, Aris a reușit să rămână în competiție o perioadă îndelungată. Totuși, dincolo de performanțele din probe, comportamentul său în tabără a fost cel care a stârnit cele mai multe reacții. Iată despre ce este vorba!

Potrivit observațiilor făcute de Olga, Aris a avut o atitudine relaxată, uneori chiar detașată de rigorile competiției. În timp ce unii concurenți erau preocupați de strategii și supraviețuire, el părea să trateze experiența ca pe o aventură mai lejeră. Se pare că acesta a fost atent la colegele de echipă, iar cu Olga chiar s-a distrat pe cinste. S-au tachinat, s-au încurajat și s-au distrat bine împreună.

Invitată la matinalul prezentat de Răzvan și Dani, Olga a dezvăluit mai multe informații despre Aris și cum a fost relația dintre cei doi. Olga a remarcat că astfel de interacțiuni pot fi interpretate diferit în contextul unui reality show. Apropierea dintre concurenți, nevoia de sprijin și lipsa resurselor pot duce la comportamente care, în afara competiției, ar fi percepute altfel. În junglă, însă, prioritățile se schimbă rapid: mâncarea, odihna și siguranța devin mai importante decât imaginea sau strategia pe termen lung.

Dani: Cu cine ai vrea să fii pe o insulă pustie pentru tot restul vieții? Olga: Cu Carmen. Dani: Stai! Nu te arunca! Olga: Da, cu cine? Că nu vreau cu nimeni. Că-s plăpânzi toți. Lasă, mai bine unul din viața reală. Dani: Uite, Aris, de exemplu. Olga: Aris? Păi lui Aris îi făceam patul și îi făceam hainele, că el venise în vacanță. Vreau să zic că mă bucur că am fost cu Aris, că ne-am tachinat, ne-am dat picioare în fund, ne-am spălat unul pe celălalt pe spate. Deci am făcut mișto, l-am luat la dans. Mă susținea pe traseu și îmi spunea «Hai Olga dă-i din mâinile alea ale tale mai repede». Deci ne certam, ne arătam tot felul de semne. Nu știu… a fost mișto cu el. Zici că era verișorul meu mai mic și ne tachinam de dimineață până seara. I-am făcut masaj, acolo a descoperit masajul facial. E mititel, nu ai ce să faci”.

