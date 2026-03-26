Dronă prăbușită în Tulcea. Locuitorii au primit mesaj Ro-Alert, 2 avioane de luptă au fost ridicate de la sol

Războiul dintre Rusia și Ucraina are în continuare urmări asupra României. Locuitorii din Tulcea au primit o nouă avertizare prin mesaj Ro-Alert. O dronă a pătruns în spațiul aerian românesc.

Ministrul Apărării Naționale a făcut un nou anunț cu privire la un incident în județul Tulcea. Joi, 26 martie, autoritățile au transmis că locuitorii din nordul județului au fost avertizați de un mesaj Ro-Alert cu privire la o dronă care s-a prăbușit în România. Drona care a pătruns pe teritoriul țării noastre provenea de la un atac al forțelor federale Ruse către Ucraina. Oamenii au fost anunțați să se adăpostească și să își păstreze calmul. În ultimele zile, aceștia primesc tot mai multe alerte.

Dronă prăbușită în Tulcea

Războiul dintre Rusia și Ucraina pare să nu se mai oprească. Joi, 26 martie, puțin după miezul nopții, la ora 00:44, o dronă deviată de apărarea antiaeriană ucraineană a pătruns în spațiul aerian românesc, pe o distanță de aproape 4 km și s-a prăbușit la 2 km de localitatea Parcheș, a anunțat Ministrul Apărării Naționale.

Drona s-a prăbușit la 2 km de localitatea Parcheș, în afara zonei locuite. O autospecială IGSU și echipe ale MApN au fost direcționate către locul evenimentului, unde au descoperit o porțiune de vegetație arsă și resturi de dronă. Nu s-au raportat pagube materiale sau victime. Zona a fost securizată, urmând ca echipe specializate ale MApN și SRI să efectueze cercetările la fața locului, a spus MApN.

Acest lucru vine în urma unor atacuri cu drone ale forței federale Ruse asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina. Din acest motiv, două aeronave F‑16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea, la ora 00:16, pentru monitorizarea situației. Centrul Național Militar de Comandă a anunțat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru a lua măsurile de siguranță necesare. Locuitorii din nordul județului Tulcea au fost avertizați în jurul orei 00:35, prin intermediul mesajului Ro-Alert. Durata estimată a alertei a fost de 90 de minute, iar în acest interval, oamenii au fost notificați că ar trebui să se adăpostească în case și să nu deschidă ferestrele sau pereții exteriori.

În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată a alertei: 90 de minute, arată mesajul Ro-Alert

