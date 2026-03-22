Mesaj RO-Alert în Tulcea! Forţele Aeriene Române au detectat o ţintă în apropierea spaţiului aerian al ţării

De: Alina Drăgan 22/03/2026 | 23:04
Mesaj RO-Alert în Tulcea /Foto: Arhivă

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a emis, duminică seara, un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, avertizând populaţia asupra posibilităţii căderii de obiecte din spaţiul aerian. Sistemele de apărare aeriană au fost activate în județul Tulcea, după ce Forțele Aeriene Române au detectat mai multe ţinte în proximitatea spaţiului aerian al României.

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a anunţat trecerea sistemelor de apărare aeriană în stare de alertă, după detectarea unor semnale radar la est de Sulina. Potrivit informațiilor oficiale, aviația de vânătoare a fost mobilizată și desfășoară misiuni de patrulare în nordul județului Tulcea, cu scopul de a monitoriza evoluția situației și de a preveni eventuale riscuri la adresa securității naționale.

„Sistemele de apărare aeriană ale Ministerului Apărării Naționale au fost trecute în stare de alertă în seara zilei de duminică, 22 martie, ca urmare a detectării unor semnale radar la est de Sulina. Aviația de vânătoare patrulează în nordul județului Tulcea pentru monitorizarea situației”, a transmis MApN.

Autorităţile au transmis duminică seară, 22 martie, la ora 21:10, un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul judeţului Tulcea, avertizând asupra riscului căderii unor obiecte din spaţiul aerian.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată: 90 minute”, se arată în mesajul RO-Alert.

Locuitorii au fost sfătuiţi să se adăpostească în beciuri sau în clădiri de protecţie civilă. Durata estimată a alertei a fost de 90 de minute. Începând cu ora 21:59, autoritățile au anunțat încetarea alertei aeriene pentru zona vizată, după ce situația a fost reevaluată și nu au mai fost identificate riscuri imediate. Populația a fost informată că poate reveni la activitățile normale, însă monitorizarea spațiului aerian continuă.

 

CITEȘTE ȘI:

S-a emis din nou Ro-Alert în România și avioane de luptă au fost ridicate de la sol, după un nou atac cu drone

Se scumpesc biletele de avion, inclusiv cele deja achiziționate. Războiul din Iran dă totul peste cap

Tags:

