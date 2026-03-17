Acasă » Știri » S-a emis din nou Ro-alert în Tulcea! Locuitorii au fost avertizați că este posibil să cadă obiecte din spațiul aerian

S-a emis din nou Ro-alert în Tulcea! Locuitorii au fost avertizați că este posibil să cadă obiecte din spațiul aerian

De: Denisa Crăciun 17/03/2026 | 21:26
Sursa foto: Arhivă CANCAN

Locuitorii județului Tulcea au fost avertizați din nou. În această seară, ei au primit un mesaj Ro-alert cu privire la pericolul la care sunt expuși. Mesajul transmis a arătat că este posibil să cadă obiecte din spațiul aerian.

În această seară cei care locuiesc în județul Tulcea au primit o nouă avertizare. În jurul orei 19:17, mesajul trimis arată că există riscul să fie loviți de obiecte care pot cădea din aer, din cauza războiului din Ucraina.

Nu este singurul mesaj de acest tip din ultima perioadă. Zilele trecut, și nu numai au fost trimise mai multe semnale de alarmă. Ro-alert îi avertizează pe locuitori să nu iasă din case și să nu deschidă geamurile.

Autoritățile au transmis în seara zilei de marți, în jurul orei 19:17, un mesaj de Ro-alert pentru locuitorii județului Tulcea. Războiul din Ucraina este în continuare un pericol, mai ales că notificarea dată de Ro-alert le comunică oamenilor să rămână în case și să nu deschidă deloc ferestrele. Durata aproximativă a acestei avertizări este de 90 de minute.

În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată a alertei: 90 de minute, spune mesajul Ro-alert.

Alte avertizări au fost trimise recent. Chiar în noaptea de luni spre marți, tot în județul Tulcea, la ora 1:55. Această avertizare a venit în urma unor noi atacuri asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina. Marți dimineață, a fost realizat un comunicat pentru a aduce clarificări acestei situații.

Au fost raportate elemente de vehicul aerian căzute pe teritoriul național în zona localități Plauru. După încetarea alertei aeriene, în jurul orei 3.00, o echipă de cercetare a început verificări în teren. Până la acest moment nu a fost identificată zona de impact. Căutările vor continua odată cu îmbunătățirea vizibilității, a spus MApN în cadrul comunicatului.

Totodată, a mai transmis că au fost descoperite 21 de drone care zburau înspre România, însă nu au intrat pe teritoriul țării noastre, a asigurat MApN. Cu toate acestea, autortățile sunt pregătite pentru orice situație.

Situaţia de la Plauru de noaptea trecută nu a presupus o incursiune în spaţiul aerian românesc. Azi-noapte au venit 21 de drone înspre România, nu au intrat în România. Se întâmplă, uneori, să mai intre pentru o porţiune foarte îngustă. Avem măsuri pentru a contracara aceste situaţii în funcţie de gravitatea consecinţelor, a mai adăugat MApN.

VEZI ȘI: Alertă la granița României. Mesaj RO-Alert în Tulcea după detectarea unei drone în apropiere

Tulcea sub alertă! Mai multe mesaje RO-ALERT transmise populației din zona de graniță cu Ucraina

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Zodia care începe primăvara cu probleme serioase de sănătate. Nativul lovit de ghinion
Știri
Zodia care începe primăvara cu probleme serioase de sănătate. Nativul lovit de ghinion
Prietenele Alettei au fost și ele la un pas să își piardă viața în accidentul din centrul Clujului. Tinerele au scăpat în ultima secundă
Știri
Prietenele Alettei au fost și ele la un pas să își piardă viața în accidentul din centrul Clujului.…
BNR: Datoria externă totală a României a crescut în ianuarie cu 1,9 miliarde de euro
Mediafax
BNR: Datoria externă totală a României a crescut în ianuarie cu 1,9 miliarde...
O destinație turistică celebră poate deveni Insula Diavolului. Sute de mafioți, criminali și teroriști ar putea fi cazați în paradis
Gandul.ro
O destinație turistică celebră poate deveni Insula Diavolului. Sute de mafioți, criminali și...
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
„E un oraș maghiar”. Mesajele electorale ale lui Viktor Orban provoacă stupoare în Ucraina. Zelenski, cu lacrimi în ochi, ilustrat mâncând borș
Adevarul
„E un oraș maghiar”. Mesajele electorale ale lui Viktor Orban provoacă stupoare în...
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a...
„NATO face o greșeală foarte prostească, acesta a fost un test important”. Trump este furios și pe Macron, pe Starmer și pe Kent
Mediafax
„NATO face o greșeală foarte prostească, acesta a fost un test important”. Trump...
Parteneri
Anunț dureros al vedetei tv! Boala i s-a extins la creier, cu metastaze: „Dacă simțiți că ceva nu este în regulă, mergeți la medic”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anunț dureros al vedetei tv! Boala i s-a extins la creier, cu metastaze: „Dacă simțiți...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Reacția dură a pilotului Titi Aur, după accidentul lui Ilan Laufer cu trotineta electrică: „Un tată inconștient! Poate vrea să-și facă gemenii cascadori!” Bilanțul tragic din 2025, pe șosele
Click.ro
Reacția dură a pilotului Titi Aur, după accidentul lui Ilan Laufer cu trotineta electrică: „Un...
Răspunsul lui Trump pentru aliații din NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea din Strâmtoarea Ormuz
Digi 24
Răspunsul lui Trump pentru aliații din NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea din Strâmtoarea...
Derapaj în Parlament. Câciu a bătut cu pumnul în masă și a strigat la președinta comisiei de buget: „Vreau răspuns!”
Digi24
Derapaj în Parlament. Câciu a bătut cu pumnul în masă și a strigat la președinta...
SUV-ul chinezesc care promite peste 1.000 km autonomie, testat în România
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc care promite peste 1.000 km autonomie, testat în România
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
De ce Adam Driver nu poate privi filmul în care a jucat alături de Scarlett Johansson
go4it.ro
De ce Adam Driver nu poate privi filmul în care a jucat alături de Scarlett...
Care este cea mai veche meserie din lume?
Descopera.ro
Care este cea mai veche meserie din lume?
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Go4Games
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
O destinație turistică celebră poate deveni Insula Diavolului. Sute de mafioți, criminali și teroriști ar putea fi cazați în paradis
Gandul.ro
O destinație turistică celebră poate deveni Insula Diavolului. Sute de mafioți, criminali și teroriști ar...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum arată geanta lui Jaden Smith în valoare de 47.000 de dolari. Este în formă de casă și are un ...
Cum arată geanta lui Jaden Smith în valoare de 47.000 de dolari. Este în formă de casă și are un interior inedit
Zodia care începe primăvara cu probleme serioase de sănătate. Nativul lovit de ghinion
Zodia care începe primăvara cu probleme serioase de sănătate. Nativul lovit de ghinion
Prietenele Alettei au fost și ele la un pas să își piardă viața în accidentul din centrul Clujului. ...
Prietenele Alettei au fost și ele la un pas să își piardă viața în accidentul din centrul Clujului. Tinerele au scăpat în ultima secundă
Ilan Laufer, pus la zid după ce a fost accidentat de o mașină: ”E ilegal să traversezi pe trecerea ...
Ilan Laufer, pus la zid după ce a fost accidentat de o mașină: ”E ilegal să traversezi pe trecerea de pietoni pe trotinetă”
O nouă înșelătorie telefonică face zilnic victime. De ce nu e bine să răspundeți la aceste apeluri
O nouă înșelătorie telefonică face zilnic victime. De ce nu e bine să răspundeți la aceste apeluri
Cătălin Vișănescu a combinat-o pe fosta cumnată a lui Betty Salam. Nu a căutat prea departe după ...
Cătălin Vișănescu a combinat-o pe fosta cumnată a lui Betty Salam. Nu a căutat prea departe după divorț
Vezi toate știrile