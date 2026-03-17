S-a emis din nou Ro-alert în Tulcea! Locuitorii au fost avertizați că este posibil să cadă obiecte din spațiul aerian

Locuitorii județului Tulcea au fost avertizați din nou. În această seară, ei au primit un mesaj Ro-alert cu privire la pericolul la care sunt expuși. Mesajul transmis a arătat că este posibil să cadă obiecte din spațiul aerian.

În această seară cei care locuiesc în județul Tulcea au primit o nouă avertizare. În jurul orei 19:17, mesajul trimis arată că există riscul să fie loviți de obiecte care pot cădea din aer, din cauza războiului din Ucraina.

Nu este singurul mesaj de acest tip din ultima perioadă. Zilele trecut, și nu numai au fost trimise mai multe semnale de alarmă. Ro-alert îi avertizează pe locuitori să nu iasă din case și să nu deschidă geamurile.

A fost transmis un nou mesaj de Ro-alert

Autoritățile au transmis în seara zilei de marți, în jurul orei 19:17, un mesaj de Ro-alert pentru locuitorii județului Tulcea. Războiul din Ucraina este în continuare un pericol, mai ales că notificarea dată de Ro-alert le comunică oamenilor să rămână în case și să nu deschidă deloc ferestrele. Durata aproximativă a acestei avertizări este de 90 de minute.

În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată a alertei: 90 de minute, spune mesajul Ro-alert.

Alte avertizări au fost trimise recent. Chiar în noaptea de luni spre marți, tot în județul Tulcea, la ora 1:55. Această avertizare a venit în urma unor noi atacuri asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina. Marți dimineață, a fost realizat un comunicat pentru a aduce clarificări acestei situații.

Au fost raportate elemente de vehicul aerian căzute pe teritoriul național în zona localități Plauru. După încetarea alertei aeriene, în jurul orei 3.00, o echipă de cercetare a început verificări în teren. Până la acest moment nu a fost identificată zona de impact. Căutările vor continua odată cu îmbunătățirea vizibilității, a spus MApN în cadrul comunicatului.

Totodată, a mai transmis că au fost descoperite 21 de drone care zburau înspre România, însă nu au intrat pe teritoriul țării noastre, a asigurat MApN. Cu toate acestea, autortățile sunt pregătite pentru orice situație.

Situaţia de la Plauru de noaptea trecută nu a presupus o incursiune în spaţiul aerian românesc. Azi-noapte au venit 21 de drone înspre România, nu au intrat în România. Se întâmplă, uneori, să mai intre pentru o porţiune foarte îngustă. Avem măsuri pentru a contracara aceste situaţii în funcţie de gravitatea consecinţelor, a mai adăugat MApN.

