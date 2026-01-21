Primul cuplu de la Desafio! Ian și Delia, atingeri discrete în crucea nopții

Nici bine nu a început competiția Desafio că deja Cupidon și-a făcut apariția printre concurenți. Săgetații sunt Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, și trapperul Ian. Apropierea dintre ei s-a văzut cu ochiul liber, iar artistul i-a făcut deja prima confesiune intimă.

Lino Golden și Delia Salchievici au avut o relație de iubire de doar un an. An în care s-au căsătorit, apoi la scurt timp au divorțat. Imediat după despărțire, Delia a încercat o apropiere cu Auday, esteticianul vedetelor, însă nu a fost cu noroc.

Ian, declarații de iubire pentru Delia, fosta soția a lui Lino Golden

Câteva luni mai târziu, după un divorț durerosm, fosta soția a lui Lino Golden a acceptat să participe în marea aventură de la Desafio: Aventura. Filmările au început pe data de 10 noiembrie 2025, iar la scurt timp au apărut primele apropieri dintre ea și trapperul Ian. De la o zi la alta, imaginile surprinse pe camerele de filmat au confirmat că între cei doi colegi de trib se înfiripă o poveste de iubire. De data aceasta, ceea ce s-a întâmplat în Thailanda nu a rămas în Thailanda.

Recent, în timp ce petreceau câteva clipe în pustietatea junglei de la Desafio, cei doi au profitat și și-au dat frâu liber sentimentelor. Mai în glumă, mai în serios, Ian și-a declarat simpatia pentru Delia, fără rețineri. În timp ce vorbeau despre felurile de mâncare preferate, banca pe care erau așezați s-a rupt, ocazie numai bună pentru Ian de a spune ce are pe suflet.

„Este viață grea pe acest wasteland, dar alături de Delia este mult mai ușoară și plăcută”, a spus Ian în timpul testimonialelor.

