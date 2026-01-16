Delia, prima reacție după ce Lino Golden s-a logodit! Mesajul acid transmis: „Suficient de încrezută”

Lino Golden se află din nou în centrul atenției, după ce a făcut un pas important în viața personală. Artistul și-a cerut actuala iubită în căsătorie chiar la începutul noului an, într-un cadru spectaculos, departe de România. Momentul a avut loc la New York, oraș ales parcă special pentru a marca un nou început pentru cântăreț, după o perioadă plină de schimbări pe plan sentimental și profesional.

Deși relația dintre Lino Golden și actuala sa parteneră este una relativ recentă, cei doi par extrem de apropiați și siguri pe sentimentele lor. Aparițiile publice, imaginile din mediul online și rapiditatea cu care lucrurile au evoluat au atras imediat atenția fanilor, dar și a presei mondene. Cererea în căsătorie a venit ca o surpriză pentru mulți, mai ales în contextul în care divorțul artistului este încă unul proaspăt în memoria publicului. (VEZI AICI)

Ce mesaj a transmis fosta soție a lui Lino Golden

La doar câteva zile după ce vestea logodnei a devenit publică, un mesaj apărut în mediul online a stârnit numeroase interpretări. Mesajul a fost postat de Delia, fosta soție a lui Lino Golden, și a fost perceput de mulți ca o reacție indirectă la evenimentul recent din viața artistului. Fără a menționa explicit nume sau situații, postarea a atras rapid atenția prin tonul său și prin subînțelesurile pe care le-a lăsat.

„Suficient de umilă să știu că pot fi înlocuită. Suficient de încrezută să știu că ar fi un pas înapoi“, a transmis Delia în online.

Lino Golden și Delia au format un cuplu timp de aproximativ trei ani, perioadă în care relația lor a fost intens mediatizată. Cei doi au părut, la un moment dat, unul dintre cele mai stabile cupluri din lumea mondenă, însă lucrurile au luat o turnură diferită. În vara anului 2025, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, divorțul fiind finalizat oficial în luna iulie. După separare, ambii și-au refăcut viața, fiecare în felul său, alegând să se concentreze pe propria evoluție.

Delia a fost văzută ulterior alături de Auday, medic estetician cunoscut în cercurile vedetelor, în timp ce Lino Golden și-a asumat public o nouă relație, care a avansat rapid spre un angajament serios. Logodna artistului pare să marcheze o etapă complet nouă, în care acesta își dorește stabilitate și claritate, atât în plan personal, cât și emoțional.

