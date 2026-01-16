Acasă » Știri » Delia, prima reacție după ce Lino Golden s-a logodit! Mesajul acid transmis: „Suficient de încrezută”

Delia, prima reacție după ce Lino Golden s-a logodit! Mesajul acid transmis: „Suficient de încrezută”

De: Anca Chihaie 16/01/2026 | 22:03
Ce mesaj a transmis fosta soție a lui Lino Golden/foto: captură tiktok

Lino Golden se află din nou în centrul atenției, după ce a făcut un pas important în viața personală. Artistul și-a cerut actuala iubită în căsătorie chiar la începutul noului an, într-un cadru spectaculos, departe de România. Momentul a avut loc la New York, oraș ales parcă special pentru a marca un nou început pentru cântăreț, după o perioadă plină de schimbări pe plan sentimental și profesional.

Deși relația dintre Lino Golden și actuala sa parteneră este una relativ recentă, cei doi par extrem de apropiați și siguri pe sentimentele lor. Aparițiile publice, imaginile din mediul online și rapiditatea cu care lucrurile au evoluat au atras imediat atenția fanilor, dar și a presei mondene. Cererea în căsătorie a venit ca o surpriză pentru mulți, mai ales în contextul în care divorțul artistului este încă unul proaspăt în memoria publicului. (VEZI AICI)

Ce mesaj a transmis fosta soție a lui Lino Golden

La doar câteva zile după ce vestea logodnei a devenit publică, un mesaj apărut în mediul online a stârnit numeroase interpretări. Mesajul a fost postat de Delia, fosta soție a lui Lino Golden, și a fost perceput de mulți ca o reacție indirectă la evenimentul recent din viața artistului. Fără a menționa explicit nume sau situații, postarea a atras rapid atenția prin tonul său  și prin subînțelesurile pe care le-a lăsat.

„Suficient de umilă să știu că pot fi înlocuită. Suficient de încrezută să știu că ar fi un pas înapoi“, a transmis Delia în online.

Lino Golden și Delia au format un cuplu timp de aproximativ trei ani, perioadă în care relația lor a fost intens mediatizată. Cei doi au părut, la un moment dat, unul dintre cele mai stabile cupluri din lumea mondenă, însă lucrurile au luat o turnură diferită. În vara anului 2025, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, divorțul fiind finalizat oficial în luna iulie. După separare, ambii și-au refăcut viața, fiecare în felul său, alegând să se concentreze pe propria evoluție.

Delia a fost văzută ulterior alături de Auday, medic estetician cunoscut în cercurile vedetelor, în timp ce Lino Golden și-a asumat public o nouă relație, care a avansat rapid spre un angajament serios. Logodna artistului pare să marcheze o etapă complet nouă, în care acesta își dorește stabilitate și claritate, atât în plan personal, cât și emoțional.

Nu se mai ascund! Lino și-a prezentat iubita focoasă. Blondina a fost ținută la secret

Lino Golden, pregătit iar de însurătoare?! Gestul făcut de iubita lui l-a convins pe artist că merită să-i fie soție

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cine este Lucian Popa de la Survivor 2026. Războinicul este printre puținii din România care au reușit această performanță „de fier”
Știri
Cine este Lucian Popa de la Survivor 2026. Războinicul este printre puținii din România care au reușit această…
Servicii medicale gratuite chiar dacă nu ești asigurat. Ce drepturi au persoanele neasigurate
Știri
Servicii medicale gratuite chiar dacă nu ești asigurat. Ce drepturi au persoanele neasigurate
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Din cimitir, direct în casa de licitații. ANAF scoate la vânzare tablourile fostului ministru, Darius Vâlcov, ascunse printre morminte. Lucrări de Grigorescu, Brauner sau Picasso, vândute de Artmark
Gandul.ro
Din cimitir, direct în casa de licitații. ANAF scoate la vânzare tablourile fostului...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Scandal într-un avion Wizz Air pe aeroportul din Craiova. Doi pasageri au fost dați jos, deși susțineau că aveau bilete valabile
Adevarul
Scandal într-un avion Wizz Air pe aeroportul din Craiova. Doi pasageri au fost...
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față...
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău...
Parteneri
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Rețeta grecească pe care puține gospodine o știau. Cum se prepară giouvetsi, un deliciu pentru toate gusturile. VIDEO
Click.ro
Rețeta grecească pe care puține gospodine o știau. Cum se prepară giouvetsi, un deliciu pentru...
Ucraina nu mai este dependentă de informațiile americanilor. Țara europeană care oferă acum două treimi din volumul de intelligence
Digi 24
Ucraina nu mai este dependentă de informațiile americanilor. Țara europeană care oferă acum două treimi...
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Digi24
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
Promotor.ro
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Smart TV-ul ne spionează, cu riscuri semnificative pentru confidențialitate. Cum îl putem opri; ghid pentru fiecare marcă
go4it.ro
Smart TV-ul ne spionează, cu riscuri semnificative pentru confidențialitate. Cum îl putem opri; ghid pentru...
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
Descopera.ro
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Go4Games
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Din cimitir, direct în casa de licitații. ANAF scoate la vânzare tablourile fostului ministru, Darius Vâlcov, ascunse printre morminte. Lucrări de Grigorescu, Brauner sau Picasso, vândute de Artmark
Gandul.ro
Din cimitir, direct în casa de licitații. ANAF scoate la vânzare tablourile fostului ministru, Darius...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Frumoasa actriță care făcea furori în România în anii ’90 a ajuns de nerecunoscut. Cum le ...
Frumoasa actriță care făcea furori în România în anii ’90 a ajuns de nerecunoscut. Cum le răspunde fanilor care îi critică aspectul fizic
Bancul de weekend | Sunt 3 tipuri de oameni dimineața
Bancul de weekend | Sunt 3 tipuri de oameni dimineața
Cine este Lucian Popa de la Survivor 2026. Războinicul este printre puținii din România care au reușit ...
Cine este Lucian Popa de la Survivor 2026. Războinicul este printre puținii din România care au reușit această performanță „de fier”
Pescobar revine în forță și îl „articulează” iar pe Lucian Florea: „El e cunoscut cu ...
Pescobar revine în forță și îl „articulează” iar pe Lucian Florea: „El e cunoscut cu relații de-astea așa mai extraconjugale”
Servicii medicale gratuite chiar dacă nu ești asigurat. Ce drepturi au persoanele neasigurate
Servicii medicale gratuite chiar dacă nu ești asigurat. Ce drepturi au persoanele neasigurate
Carmen Iohannis, somată de Primăria Sibiu. Ce probleme noi are soția lui Klaus Iohannis
Carmen Iohannis, somată de Primăria Sibiu. Ce probleme noi are soția lui Klaus Iohannis
Vezi toate știrile
×