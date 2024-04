Vlad Drăgulin renunță la burlăcie! Cel mai bun prieten al lui Mihai Bendeac vrea să devină tată de fată: ”Gata! Sunt pregătit”

Vlad Drăgulin (33 de ani) și-a surprins fanii cu o serie de declarații în care a mărturisit că vrea să devină tată. Cel mai bun prieten al lui Mihai Bendeac a precizat că își dorește foarte mult o fetiță. Mai mult decât atât, el a susținut că este pregătit să facă acest pas.

Vlad Drăgulin este un actor foarte îndrăgit de la noi din țară. De asemenea, are un mare succes și în mediul online. El și Speak fac adesea emisiuni în mediul online, unde discută diverse subiecte. Scopul principal este acela de a-i face pe urmăritorii lor să râdă. Totuși, uneori, ating și subiecte sensibile. De această dată, cel care a interpretat personajul lui ”Malone” a vorbit despre dorința lui de a deveni tată.

Vlad Drăgulin nu și-a expus foarte mult viața personală și a preferat să se concentreze pe carieră. Totuși, în urmă cu patru luni, Anca Dinicu l-a dat de gol și a dezvăluit că actorul trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu o domnișoară. Iar acum vrea să ducă relația la nivelul următor sau cel puțin asta a dat de înțeles în declarațiile sale.

Totul a început de la o scenă emoționantă pe care Vlad Drăgulin a văzut-o într-un mall din Capitală. În timp ce se plimba printr-un magazin, actorul a observat un tătic își ajuta fiica să aleagă diverse articole vestimentare. În acel moment, și-a dat seama că își dorește și el să aibă o fetiță. Mai mult decât atât, cel mai bun prieten al lui Mihai Bendeac a dezvăluit că este pregătit să facă acest pas.

„Am mers în mall și am văzut o scenă care m-a trimis direct în faza de cloșcă. Am văzut un tată care era cu fetița lui în magazine și o ajuta să-și aleagă haine și m-a rupt. M-a rupt. Efectiv, am zis că vreau o fetiță.

Gata, sunt pregătit pentru acest pas. Vreau o fetiță. Vreau să mă duc cu ea prin magazine. Vreau să-i aleg haine, o să fie cea mai mișto îmbrăcată. Nouă luni va dura, dacă încep azi.”, a spus Vlad Drăgulin la podcastul moderat de Speak.