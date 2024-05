Jessie Baneș a dat nas în nas cu ursul în timpul filmărilor pentru noul ei videoclip. „Am avut parte de șocul vieții noastre”

Scene de coșmar pentru Jessie Baneș! Moderatoarea de la Gold FM a trecut prin clipe înspăimântătoare chiar înainte de sărbători. Artista a dat nas în nas cu ursul în timpul filmărilor pentru noul ei videoclip.

Joi, 2 mai 2024, artista Jessie Baneș și-a lansat noua piesă, intitulată „România Suverană”, o compoziție care păstrează o încărcătură emoțională profundă. Piesa abordează tema românilor din diaspora și absența resimțită de către familiile lor, precum și impactul acestei absențe asupra României.

În videoclipul piesei, disponibil exclusiv pe canalul de YouTube al artistei Jessie Baneș, decorul spectaculos este reprezentat de Muntele Roșu din județul Prahova. Îmbrăcată într-o rochie albă cu motive populare, Jessie a arătat asemenea unei zâne din basme. La peste 1.500 de metri altitudine, frumusețea naturii românești poate fi admirată în tihnă, inspirând un profund sentiment de patriotism și dragoste pentru țară.

În timpul filmărilor, Jessie Baneș a avut parte de o experiență cu totul înspăimântătoare. Se pare că artista a dat nas în nas cu un urs. Moderatoarea de la Gold FM a povestit întreaga întâmplare pe rețelele de socializare.

„Cu multă bucurie vă anunț, dragi prieteni, că am lansat o nouă melodie de suflet, pentru toți frații noștri aflați în pribegie. ‘România Suverană’ este o melodie de care o să-mi amintesc cu siguranță toată viața. În primul rând pentru că are un mesaj real și dur, ce zugrăvește imaginea tristă a unei Românii divizate, care își caută frații plecați peste hotare, dar și prin prisma unei întâmplări șocante, care a avut loc la filmările videoclipului.

Așa cum v-am obișnuit, aleg tot timpul peisaje reprezentative pentru țara noastră când filmez videoclipurile pieselor mele. Sfătuindu-mă cu echipa mea de filmare, am hotărât ca, de data aceasta, să mergem la Muntele Roșu, o locație impresionantă, cu un peisaj de poveste, dar unde, din păcate, am avut surpriza neplăcută să vedem că este o zonă părăsită și probabil frecventată doar ocazional de drumeți, întrucât nu există nicio locație unde să te oprești să mănânci sau să înnoptezi. Am oprit mașina și ne-am apucat de treabă. Vremea ținea cu noi, soarele strălucea, era liniște și ne bucuram de peisaj.

După 2 ore de filmat, când eram deja pe finalul înregistrărilor, am avut parte de șocul vieții noastre! În depărtare am avut surpriza să îl vedem pe Martinel, un urs brun care căuta probabil ceva de mâncare în zonă, iar, cum nu erau turiști care să-l sperie, a înaintat curajos către noi, deși nu făceam prea multă gălăgie. Norocul nostru a fost că l-am văzut din timp, așa că am apucat să fugim repede și să ne adăpostim în mașină. Am tras o sperietură zdravănă și cu siguranță că atât eu, cât și toată echipa de filmare ne vom aminti de peripețiile pe care le-am trăit în acea zi, dar îi mulțumim Lui Dumnezeu că am scăpat doar cu șocul și că nu s-a întâmplat nimic grav.

Poate că, dacă nu l-am fi văzut din timp aș fi fost prima artistă din România care ar fi filmat un videoclip împreună cu un urs în libertate, până la urmă un simbol al frumoasei noastre țări”, a povestit Jessie Baneș.