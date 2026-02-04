Scenariu de film în Centrul Vechi, cu arme și complici. Turcul care a îngrozit Capitala a tras sforile din umbră!

Centrul Vechi din București a fost zguduit de două atacuri armate la distanță de câteva zile, care puteau degenera într-un adevărat masacru. Totul pare desprins dintr-un scenariu de film: planificare la secundă, complici, telefoane ascunse și un cap de operațiune care a tras sforile din umbră, un turc pe nume Idris Karaatay.

Motivul? Răzbunare pură. Karaatay fusese agresat fizic într-un club de pe Lipscani și a decis să cheme un alt turc să-i facă dreptate… prin vărsare de sânge!

Cum a început: în dimineața zilei de 13 august 2025, în jurul orei 4:30, pistolarul ”antamat”, în vârstă de 26 de ani, a venit cu o armă ascunsă pe sub un strat gros de haine, în fața unui local din Centrul Vechi, pentru a executa un prim atac la comandă.

“Din acea locație, autorul a urmărit doi agenți de pază ai localului și a executat un foc de armă în direcția acestora, fără a-i nimeri, după care a fugit, abandonând arma într-un coș de gunoi din apropiere”, se arată în datele din dosar obținute de CANCAN.RO.

Șase zile mai târziu, pe 20 august, atacatorul s-a întors, cu un alt pistol, și a deschis focul către tavan și către persoanele aflate pe terasa localului. Martorii au povestit că “persoanele aflate pe terasă s-au speriat și s-au culcat la pământ ori pe canapele”.

În tavanul terasei localului s-au descoperit 6 orificii de tragere, dintre care unul de ricoșare. Totodată, s-a stabilit că un glonț a străpuns acoperișul terasei și a spart geamul de deasupra.

Atacuri planificate la secundă

Dosarul scoate la iveală că toată operațiunea a fost orchestrată de turcul Karaatay, exact ca în filme. “Persoana care i-a solicitat inculpatului să vină în București pentru a-l ajuta să se răzbune pe agenții de pază ai clubului care îl agresaseră fizic pe Karaatay. Totodată, din cauza fricii, inculpatul nu a declarat adevărul cu ocazia audierii inițiale”, se arată în documentele anchetei.

Mesajele de pe telefonul pistolarului dezvăluie perseverența cu care și-ar fi dorit să ducă la bun sfârșit acțiunea criminală pentru care fusese plătit.

„N-am înțeles de ce-mi faci tu mie acum figuri? Pe ce te bazezi? Eu nu ți-am făcut figuri. Te bazezi pe ei când stai așa în fața mea?… că nu mi-au apărut în față … am tras lângă picior și peste două zile o să trag din nou în spațiul lor… Nu înțeleg de ce faci tu figuri. Noi până în ziua de astăzi ne-am asumat rolul de șmecheri”, i-ar fi transmis atacatorul turcului care a premeditat atacurile.

În paralel, complicii lui Karaatay (a avut mai mulți) îl ajutau să urmărească ancheta și să organizeze scăparea din țară. Unul dintre ei a avut chiar rolul de șofer, deoarece Karaatay nu avea permisul fizic de conducere în România.

Intrarea ilegală în România

Documentele judiciare confirmă că inclusiv pistolarul pregătit pentru măcel a intrat ilegal în țară. Ascuns într-o remorcă, acesta a părăsit Turcia, a ajuns în Grecia, unde a cerut azil, și apoi a fost transportat clandestin în România.

Pistolul folosit de acesta era încărcat cu 8 cartușe de calibrul 9 mm și complet pregătit de utilizare, ceea ce demonstrează intenția clară a de a comite fapta, susțin procurorii.

Fragmente din conversațiile interceptate arată clar implicarea lui Karaatay:

”Așadar, din discuții rezultă în mod clar că KARAATAY IDRIS era cel care i-a pus la dispoziție inculpatului ####### sumele de bani necesare achiziționării celor necesare în perioada comiterii faptelor. De asemenea, KARAATAY i-a asigurat cazare inculpatului, dar și un telefon mobil pe care i l-a achiziționat la câteva ore după săvârșirea primei fapte (n. împrejurare dovedită de imaginile anterior analizate). Mai mult, KARAATAY este cel care îi indică inculpatului persoanele vizate de fapte, afirmând că este vorba de „cei de la pază”, se mai arată în datele obținute de CANCAN.RO.

Turcul nu doar că a orchestrat atacul, dar a și asigurat bani, cazare și telefoane complicilor, indicându-le țintele și planul de scăpare din România după ce autoritățile au început urmărirea.

Recent a fost aprobată arestarea provizorie a lui Idris Karaatay, în așteptarea unei cereri de extrădare către Turcia. Presupusul complice al atacatorului a fost, de asemenea, reținut, fiind acuzat că a ghidat atacatorul prin București și i-a pus la dispoziție rucsacul presupus a conține arma.

Pistolarul este judecat, de asemenea, pentru tentativă de omor calificat și uz de armă fără drept.

Martorii și procurorii subliniază că doar datorită intervenției rapide a agenților de pază și a celor din jur, o tragedie a fost evitată.

