Ce este licoarea verde pe care Călin Donca de la Survivor 2026 o bea dimineața. La ce îl ajută?

Călin Donca, afacerist român de 39 de ani și fondator al unei firme de producție de energie verde, își începe fiecare dimineață cu un „suc verde”, pe care îl consideră esențial pentru energie și sănătate. Iată ce conține băutura concurentului de la Survivor!

În mediul online, Călin Donca promovează constant un stil de viață sănătos, considerând că succesul nu se măsoară doar prin realizările financiare și investiții, ci și prin menținerea sănătății și a formei fizice. El își arată adesea comunității sale de fani modul în care integrează alimentația corectă și obiceiurile sănătoase în rutina zilnică. Acest lucru face parte din imaginea sa de exemplu de reușită, în care disciplina și atenția la detalii joacă un rol esențial.

Ce este licoarea verde pe care Călin Donca de la Survivor

Sucul verde este preparat dintr-o combinație de ingrediente naturale, de obicei suc de lămâie, pătrunjel și alte legume verzi, precum castravetele, amestecate într-un blender până obțin consistența dorită. Pentru a fi mai ușor de consumat, amestecul este strecurat, obținându-se astfel un lichid clar, bogat în nutrienți. Consumul băuturii dimineața este menit să stimuleze energia, să susțină funcțiile cognitive și să favorizeze o stare generală de sănătate, asigurând aportul de vitamine și minerale înainte de mesele principale ale zilei.

„Facem rețeta pentru sucul verde. O să vezi ce simplu este dimineața, în doar cinci minute, să ai pregătită licoarea cu care îți începi ziua și care te menține sănătos. Primul lucru de care ai nevoie din ingrediente este sucul de lămâie, aproximativ jumătate de pahar. După care vin celelalte ingrediente, pe care le poți alege cum vrei tu, dar între ele să fie pătrunjel. Eu am mai pus și castravete, pentru că îmi place modul în care funcționează, sau altceva în loc de castravete. Ideal ar fi să fie verde.”, a spus Donca.

Consumul licoarei verzi reprezintă, pentru Donca, un mod de a-și începe ziua cu energie și claritate mentală. Alegerea ingredientelor verzi și modul de preparare urmăresc nu doar aportul de nutrienți, ci și menținerea sănătății generale, stimularea metabolismului și susținerea funcțiilor cognitive. Această rutină se înscrie în filosofia sa de viață, care combină disciplina, succesul profesional și atenția la bunăstarea fizică și mentală.