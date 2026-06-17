Cum arată casa în care locuiește Ilinca Vandici. Dressingul e piesa de rezistența a vilei spectaculoase

Ilinca Vandici are o casă uluitoare pe care a amenajat-o după bunul plac. Prezentatoarea TV a împărtășit alături de urmăritorii ei imagini inedite în propria locuință de lux. Vila a fost finalizată după ani de muncă și reflectă perfect stilul ei modern și elegant.

Ilinca Vandici este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România. Aceasta are o comunitate impresionantă în mediul online, acolo unde împărtășește momente din viața ei. După mulți ani de muncă, vedeta a reușit să se mute într-o vilă de lux. Ea a amenajat-o așa cum și-a dorit. Mulțumită și mândră de rezultat, Ilinca a oferit imagini impresionante pe rețelele de socializare din interiorul căminului său. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO.

Cum arată vila Ilincăi Vandici

Ilinca Vandici a impresionat de fiecare dată prin aparițiile sale de-a lungul timpului. Acum, ea are și mai multe motive de mândrie și asta pentru că locuiește în casa visurilor ei. După ani de muncă, a reușit să transforme termenul „acasă” într-un loc desprins dintr-o revistă. Aceasta a împărtășit totul pe rețelele de socializare și se poate observa un dressing generos, camere spațioase, luminoase, cu un design modern în tonuri neutre – alb, gri și bej.

Livingul este una dintre cele mai spațioase camere, având un perete cu accente din marmură neagră care atrage atenția imediat. Pe de altă parte, mobilierul este ales cu grijă, canapeaua fiind în nuanțe calde de teracotă. Dormitorul este amenajat într-un mod unic: așternutul alb imaculat în contrast cu tăblia de la pat de culoare portocaliu-teracotă. De asemenea, în întreaga vilă se regăsesc elemente moderne precum corpuri de iluminat impresionante.

Piesa de rezistență din casa Ilincăi Vandici este dressingul. Acesta este organizat armonios, cu dulapuri cu uși de sticlă fumurie și iluminare LED inclusă. De asemenea, are un loc special amenajat, tot din sticlă, acolo unde prezentatoarea TV își ține cu grijă bijuteriile și accesoriile.

Ilinca Vandici are un nou iubit

În anul 2023, vedeta s-a despărțit de Andrei Neacșu, însă acum iubește din nou. Deși a preferat să fie discretă cu viața sa amoroasă, a postat un mesaj pe rețelele de socializare, pentru a sugera că are un nou partener.

Povestea este că am la fel ca iubitul meu. Ne-am cumpărat amândoi la fel, a scris Ilinca Vandici în mediul online.

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