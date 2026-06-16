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O tânără de 21 de ani a fost înmormântată după un accident șocant la un salt extrem. Instructorii ar fi uitat să-i prindă coarda de siguranță

De: Paul Hangerli 16/06/2026 | 06:30
O tânără de 21 de ani a fost înmormântată după un accident șocant la un salt extrem. Instructorii ar fi uitat să-i prindă coarda de siguranță
Tânăra care s-a prăbușit în gol a fost înmormântată, sursa-colaj CANCAN.RO
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Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, o tânără de 21 de ani din Brazilia, a fost condusă pe ultimul drum după ce și-a pierdut viața într-un accident dramatic petrecut în timpul unei activități de rope-jumping. Tânăra a căzut în gol de la aproximativ 40 de metri, după ce instructorii care o asistau ar fi omis să-i atașeze coarda de siguranță.

Trei persoane au fost arestate, iar ancheta este în plină desfășurare.

A fost înmormântată la o zi după tragedie

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas a fost înmormântată duminică, la o zi după accidentul care a șocat întreaga Brazilie și a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale.

Moartea sa a devenit cunoscută după apariția unor imagini filmate chiar înaintea saltului. În înregistrare, tânăra este condusă spre marginea unui pod abandonat din statul São Paulo, fiind susținută de trei instructori.

Câteva secunde mai târziu, aceasta este lăsată să sară în gol.

Cădere de la 40 de metri

Accidentul s-a produs la Ponte do Esqueleto, cunoscut și sub numele de „Podul Scheletului”, situat între localitățile Limeira și Cordeirópolis.

Potrivit autorităților, tânăra a căzut aproximativ 40 de metri. Echipajele de urgență sosite la fața locului au constatat decesul.

În imaginile care au devenit virale se aude o persoană care strigă către instructori că nu au conectat coarda de siguranță înainte de salt.

Trei bărbați au fost arestați

Poliția a arestat trei bărbați implicați în organizarea activității și analizează dacă aceștia pot fi acuzați de omor cu intenție indirectă, infracțiune care presupune asumarea riscului producerii morții unei persoane.

Anchetatorii încearcă să stabilească exact cum a fost posibilă producerea unei asemenea erori și dacă au fost respectate procedurile obligatorii de siguranță.

Imaginile au provocat indignare

Filmarea distribuită online arată cum doi instructori o țin pe tânără de brațe, în timp ce un al treilea îi susține picioarele. Toți trei purtau hamuri și erau conectați la propriile sisteme de siguranță.

Accidentul a generat un val de indignare în Brazilia, mulți cerând măsuri mai stricte pentru activitățile de sport extrem organizate în zone neamenajate.

Autoritățile caută responsabilii

Podul de pe care s-a produs accidentul este abandonat de ani de zile și se află în administrarea guvernului federal.

Primăria din Limeira a anunțat că va acționa în instanță autoritățile federale, susținând că a cerut în repetate rânduri măsuri pentru securizarea zonei.

Între timp, anchetatorii încearcă să stabilească dacă activitatea era organizată de o companie autorizată sau de un grup informal de practicanți ai sporturilor extreme.

Moartea Mariei Eduarda Rodrigues de Freitas a readus în atenție riscurile asociate acestor activități și importanța respectării stricte a normelor de siguranță.

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