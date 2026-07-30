Acasă » Știri » Ce despăgubiri a primit un bărbat din Sectorul 1 care a fost mușcat de un șobolan

Ce despăgubiri a primit un bărbat din Sectorul 1 care a fost mușcat de un șobolan

De: Denisa Crăciun 30/07/2026 | 13:10
Ce despăgubiri a primit un bărbat din Sectorul 1 care a fost mușcat de un șobolan
Despăgubirea pe care a primit-o un bărbat mușcat de șobolan
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un locuitor din Sectorul 1 al Capitalei a avut parte de un eveniment neplăcut. În anul 2021, bărbatul a fost mușcat de un șobolan. Drept urmare, a intentat un proces împotriva Primăriei Capitalei și a celei de sector, iar acum a primit decizia finală.

O experiență cumplită pentru un bărbat din București s-a transformat într-o hotărâre favorabilă. După ce a avut loc procesul, Tribunalul București a luat o decizie pozitivă pentru el. Acesta trebuie să primească despăgubiri de 2.000 de euro. În 2021, atunci când a avut loc incidentul, autoritățile au explicat că înainte cu doar câteva zile începuseră deratizarea în zonă, însă au amânat acțiunea de mai multe ori, pe motive financiare.

Ce despăgubiri a primit un bărbat din București care a fost mușcat de un șobolan

Tribunalul București i-a dat câștig de cauză bărbatului din Sectorul 1 al Capitalei. În urma procesului pe care localnicul l-a intentat împotriva Primăriei Capitalei și a celei de sector, a primit nici mai mult nici mai puțin de 2.000 de euro, potrivit avocatului Adrian Cuculis.

Soluţie pronunţată de Tribunalul Bucureşti. După cinci ani de procese, Primăria Sectorului 1 (sub Clotilde Armand) şi Primăria Generală (sub Nicuşor Dan) au fost găsite vinovate pentru că un şobolan a muşcat un locuitor al Sectorului 1. 2.000 de euro despăgubiri, a transmis Adrian Cuculis, scrie Agerpres.

Potrivit bărbatului, în iulie 2021, autoritatea locală a transmis stare de alertă (Hotărârea 8/23.07.2021) din cauza deșeurilor necolectate de Romprest de peste 20 de zile. La acel moment, s-au format mormane de gunoi pe străzi, ceea ce a condus la înmulțirea șobolanilor. Din acest motiv, s-a considerat că primăria nu și-a făcut treaba, mai mult a pus în pericol siguranța cetățenilor.

Acuzații împotriva Primăriei Municipiului București

În plus, acuzațiile nu se opresc aici. Primăria Municipiului București a explicat că deratizarea a început cu întârziere, în 16 iunie 2021, cu aproximativ o lună înainte de incident. Oficialii au spus că au existat deficiențe și amânări din cauza problemelor financiare, iar situația urma să revină la normal câteva luni mai târziu. Totuși, obligația acestora a fost să acționeze pentru deratizare la timp și corespunzător, însă nu s-a întâmplat acest lucru.

Ambele (Primăria Sectorului 1 şi Primăria Generală – n.r.) au menţinut un risc pentru sănătatea publică, risc care s-a concretizat în cazul reclamantului (confirmat de martori, înregistrare video şi acte medicale), a mai spus avocatul.

VEZI ȘI: Panică pe aeroportul din Frankfurt, după ce un român a spus că are o bombă în bagaj. Autoritățile s-au mobilizat imediat

Ce a pățit o femeie, după ce și-a închiriat casa unui cuplu. Alarmată că nu răspund la telefon, le-a făcut o vizită. A găsit locuința goală (chiar și toaleta a dispărut) și un filmuleț lăsat de chiriași. Ce mesaj îi transmiteau

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce semnifică sicriul alb în care este înmormântată Anastasia Piron. Alegerea nu a fost făcută la întâmplare
Știri
Ce semnifică sicriul alb în care este înmormântată Anastasia Piron. Alegerea nu a fost făcută la întâmplare
Cele mai accesibile destinații de vacanță din Albania. Unde să mergi pentru o vacanță ieftină
Știri
Cele mai accesibile destinații de vacanță din Albania. Unde să mergi pentru o vacanță ieftină
(VIDEO) Momentul flagrantului Parchetului General în dosarul de obținere frauduloasă a cetățeniei române
Mediafax
(VIDEO) Momentul flagrantului Parchetului General în dosarul de obținere frauduloasă a cetățeniei române
După ce „au făcut curățenie și au aprins lumina”, useriștii își transferă nevestele în Capitală. Irineu Darău a semnat detașarea la Ministerul Economiei a soției secretarului general al Guvernului, fostul șef de cabinet al lui Fritz. Explicațiile ministrului pentru Gândul
Gandul.ro
După ce „au făcut curățenie și au aprins lumina”, useriștii își transferă nevestele...
Nadia Comăneci a luat din banii ei două aparate de aer condiționat pentru sala de gimnastică de la Complexul „Lia Manoliu”
Prosport.ro
Nadia Comăneci a luat din banii ei două aparate de aer condiționat pentru...
„De ce ar trebui să beneficieze de acciză redusă cineva care conduce un SUV?” Subvenția la motorină, criticată de un expert în energie
Adevarul
„De ce ar trebui să beneficieze de acciză redusă cineva care conduce un...
Șicanarea din trafic care a dus la o decizie fără precedent. Condamnare-record pentru un șofer de TIR
Digi24
Șicanarea din trafic care a dus la o decizie fără precedent. Condamnare-record pentru...
Bruxelles-ul intră peste decizia care obligă ROMÂNIA să achite MILIOANE de euro în dosarul despăgubirilor din energie
Mediafax
Bruxelles-ul intră peste decizia care obligă ROMÂNIA să achite MILIOANE de euro în...
Parteneri
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a renunțat la tv. Nu o mai recunosc mulți!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a...
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport.ro
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
3 zodii se vor transforma într-un magnet pentru prosperitate și noroc în luna august. Un nou capitol al vieții începe pentru acești nativi
Click.ro
3 zodii se vor transforma într-un magnet pentru prosperitate și noroc în luna august. Un...
Următoarea minivacanță din 2026: Când vor avea angajații din România patru zile libere consecutive
Digi 24
Următoarea minivacanță din 2026: Când vor avea angajații din România patru zile libere consecutive
Povestea românului care și-a pus Dacia pe șine și a reușit să fugă din țară, cu un an înainte de căderea comunismului
Digi24
Povestea românului care și-a pus Dacia pe șine și a reușit să fugă din țară,...
Dedeman vine cu reduceri la scutere și tricicluri electrice. Care este cel mai accesibil model
Promotor.ro
Dedeman vine cu reduceri la scutere și tricicluri electrice. Care este cel mai accesibil model
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Ustensila „VEDETĂ” de la Parkside revine la Kaufland. Oferta este valabilă pentru o perioadă limitată
go4it.ro
Ustensila „VEDETĂ” de la Parkside revine la Kaufland. Oferta este valabilă pentru o perioadă limitată
Toți oamenii împărtășesc un strămoș surprinzător
Descopera.ro
Toți oamenii împărtășesc un strămoș surprinzător
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Go4Games
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
După ce „au făcut curățenie și au aprins lumina”, useriștii își transferă nevestele în Capitală. Irineu Darău a semnat detașarea la Ministerul Economiei a soției secretarului general al Guvernului, fostul șef de cabinet al lui Fritz. Explicațiile ministrului pentru Gândul
Gandul.ro
După ce „au făcut curățenie și au aprins lumina”, useriștii își transferă nevestele în Capitală....
Tags:
ULTIMA ORĂ
Ce semnifică sicriul alb în care este înmormântată Anastasia Piron. Alegerea nu a fost făcută ...
Ce semnifică sicriul alb în care este înmormântată Anastasia Piron. Alegerea nu a fost făcută la întâmplare
Cele mai accesibile destinații de vacanță din Albania. Unde să mergi pentru o vacanță ieftină
Cele mai accesibile destinații de vacanță din Albania. Unde să mergi pentru o vacanță ieftină
Imaginile durerii de la înmormântarea Anastasiei. Familia și apropiații o conduc astăzi pe tânăra ...
Imaginile durerii de la înmormântarea Anastasiei. Familia și apropiații o conduc astăzi pe tânăra de 22 de ani pe ultimul drum
Urmează patru zile de foc în toată țara. Zonele unde ANM anunță 40 de grade la umbră
Urmează patru zile de foc în toată țara. Zonele unde ANM anunță 40 de grade la umbră
Motivul pentru care Vica Blochina a decis să se mute cu iubitul: ”Cea mai grea decizie”
Motivul pentru care Vica Blochina a decis să se mute cu iubitul: ”Cea mai grea decizie”
Mesajul sfâșietor pe care părinții Anastasiei Piron l-au scris pe coroana funerară: ”Îngerul nostru”
Mesajul sfâșietor pe care părinții Anastasiei Piron l-au scris pe coroana funerară: ”Îngerul nostru”
Vezi toate știrile