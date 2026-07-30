Ce despăgubiri a primit un bărbat din Sectorul 1 care a fost mușcat de un șobolan

Un locuitor din Sectorul 1 al Capitalei a avut parte de un eveniment neplăcut. În anul 2021, bărbatul a fost mușcat de un șobolan. Drept urmare, a intentat un proces împotriva Primăriei Capitalei și a celei de sector, iar acum a primit decizia finală.

O experiență cumplită pentru un bărbat din București s-a transformat într-o hotărâre favorabilă. După ce a avut loc procesul, Tribunalul București a luat o decizie pozitivă pentru el. Acesta trebuie să primească despăgubiri de 2.000 de euro. În 2021, atunci când a avut loc incidentul, autoritățile au explicat că înainte cu doar câteva zile începuseră deratizarea în zonă, însă au amânat acțiunea de mai multe ori, pe motive financiare.

Ce despăgubiri a primit un bărbat din București care a fost mușcat de un șobolan

Tribunalul București i-a dat câștig de cauză bărbatului din Sectorul 1 al Capitalei. În urma procesului pe care localnicul l-a intentat împotriva Primăriei Capitalei și a celei de sector, a primit nici mai mult nici mai puțin de 2.000 de euro, potrivit avocatului Adrian Cuculis.

Soluţie pronunţată de Tribunalul Bucureşti. După cinci ani de procese, Primăria Sectorului 1 (sub Clotilde Armand) şi Primăria Generală (sub Nicuşor Dan) au fost găsite vinovate pentru că un şobolan a muşcat un locuitor al Sectorului 1. 2.000 de euro despăgubiri, a transmis Adrian Cuculis, scrie Agerpres.

Potrivit bărbatului, în iulie 2021, autoritatea locală a transmis stare de alertă (Hotărârea 8/23.07.2021) din cauza deșeurilor necolectate de Romprest de peste 20 de zile. La acel moment, s-au format mormane de gunoi pe străzi, ceea ce a condus la înmulțirea șobolanilor. Din acest motiv, s-a considerat că primăria nu și-a făcut treaba, mai mult a pus în pericol siguranța cetățenilor.

Acuzații împotriva Primăriei Municipiului București

În plus, acuzațiile nu se opresc aici. Primăria Municipiului București a explicat că deratizarea a început cu întârziere, în 16 iunie 2021, cu aproximativ o lună înainte de incident. Oficialii au spus că au existat deficiențe și amânări din cauza problemelor financiare, iar situația urma să revină la normal câteva luni mai târziu. Totuși, obligația acestora a fost să acționeze pentru deratizare la timp și corespunzător, însă nu s-a întâmplat acest lucru.

Ambele (Primăria Sectorului 1 şi Primăria Generală – n.r.) au menţinut un risc pentru sănătatea publică, risc care s-a concretizat în cazul reclamantului (confirmat de martori, înregistrare video şi acte medicale), a mai spus avocatul.

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