Ce a pățit o femeie, după ce și-a închiriat casa unui cuplu. Alarmată că nu răspund la telefon, le-a făcut o vizită. A găsit locuința goală (chiar și toaleta a dispărut) și un filmuleț lăsat de chiriași. Ce mesaj îi transmiteau

„Războiul” dintre chiriași și proprietari este unul vechi, însă situația unei femei depășește orice imaginație. Aceasta a închiriat o locuință unui cuplu, iar alarmată de faptul că aceștia nu mai răspund la telefon, le-a făcut o vizită. Ce a găsit în casă depășește orice imaginație. Mai mult, chiriașii i-au lăsat drept „cadou” și un filmuleț. Ce mesaj i-au transmis?

O proprietară din Germania a trăit un șoc uriaș după ce a intrat în locuința pe care o închiriase cu doar un an înainte. Pentru o perioadă totul a mers bine, însă mai apoi chiriașii au început să nu mai răspundă la telefon. Astfel, Natalie Schell, proprietara imobilului, a decis să le facă o vizită. Însă, ceea ce a găsit în interior a depășit orice scenariu pe care și-l putea imagina.

Ce a pățit o femeie, după ce și-a închiriat casa unui cuplu

Totul s-a petrecut în Wendeburg, în districtul Peine din Germania, unde chiriașii unei jumătăți de duplex au dispărut de la o zi la alta, lăsând în urmă o locuință grav afectată. Mai exact, proprietara și-a găsit casa aproape goală, până și toaleta dispăruse. Femeia spune că nu a mai întâlnit niciodată o situație asemănătoare, deși administrează numeroase imobile.

Iar ca tacâmul să fie complet, chiriașii au și filmat un videoclip batjocoritor, în care se laudă cum au dispărut peste graniță cu tot din casă. Cazul a intrat în atenția autorităților, iar pagubele sunt considerabile, de peste 100.000 de euro.

Natalie Schell spune că atunci când a intrat în casă, la mijlocul lunii mai, a rămas fără cuvinte, căci totul dispăruse. Nu vorbim doar despre mobilă, obiecte de decor și bunuri. Situația a fost cu mult mai gravă. În locul pompei de căldură au rămas doar conductele metalice care ieșeau din perete, iar din bucătăria încorporată au rămas doar sistemele de prindere ale corpurilor suspendate.

Mai mult, până și vasele de toaletă, instalația de sonerie dotată cu cameră video și ventilatorul exterior al pompei de căldură au dispărut. Iar dacă toate acestea nu au fost suficiente, la scurt timp, proprietara a primit și un filmuleț batjocoritor, în care chiriașii au făcut remarci ironice și se lăudau cum au reușit să dispară cu tot.

Natalie Schell, în vârstă de 46 de ani, administrează aproape 20 de proprietăți și afirmă că nu a mai întâlnit niciodată o asemenea situație. A fost șocată de starea în care a putut să își găsească locuința.

„Când am văzut asta, am rămas fără cuvinte. Paguba este atât de mare încât probabil va trebui să contractez o finanțare”, a declarat femeia.

Se pare că valoarea totală a prejudiciului se ridică la peste 100.000 de euro, iar polița de asigurare deținută de proprietară acoperă doar o mică parte din pierderi. Este vorba despre o despăgubire de numai 2.500 de euro. În acest caz, a fost deschisă o anchetă pentru furt și însușire ilegală de bunuri, iar oamenii legii încearcă să îi găsească pe făptași.

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