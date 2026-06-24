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Primăria oferă sprijin de 2.400 de euro pentru chirie în Italia. Cine intră în program

De: David Ioan 24/06/2026 | 14:18
Primăria oferă sprijin de 2.400 de euro pentru chirie în Italia. Cine intră în program
Primăria oferă sprijin de 2.400 de euro pentru chirie în Italia. Cine intră în program
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Primăria din Milano va introduce un sprijin financiar de până la 2.400 de euro pentru tinerii sub 35 de ani care lucrează în oraș, dar nu își permit costurile ridicate ale chiriilor. Ajutorul va fi virat direct chiriașilor și urmărește să reducă presiunea locativă care îi determină pe mulți să părăsească zona metropolitană.

Programul aprobat de administrația locală vizează angajații, lucrătorii independenți, persoanele cu contracte temporare, cercetătorii, ucenicii și stagiarii care cheltuiesc peste 30% din venitul net pe chirie. Măsura face parte din Planul pentru locuințe al orașului, iar municipalitatea a alocat două milioane de euro pentru implementare în 2026, conform informațiilor publicate de Corriere della Sera.

Primăria oferă sprijin de 2.400 de euro pentru chirie în Italia

Autoritățile subliniază că problema chiriilor nu mai afectează doar persoanele vulnerabile, ci și categorii esențiale pentru funcționarea orașului, precum personalul medical, profesorii, angajații din transporturi și tinerii aflați la început de carieră. Oficialii locali afirmă că sprijinul este gândit ca o intervenție rapidă, complementară investițiilor pe termen lung în locuințe accesibile.

Cererile pot fi depuse de tinerii sub 35 de ani care locuiesc deja în Milano sau care se angajează să își stabilească reședința în oraș în maximum șase luni. Solicitanții trebuie să aibă un contract de închiriere valabil pe teritoriul municipiului. Venitul brut anual nu poate depăși 40.000 de euro pentru persoanele singure și 60.000 de euro pentru gospodăriile formate din două sau mai multe persoane.

Ajutorul va acoperi suma necesară pentru ca chiria să nu depășească 30% din venitul net, în limita celor 2.400 de euro. Sunt acceptate contractele standard și cele cu chirie convenită, însă nu și cele temporare. Persoanele care au beneficiat de alte forme de sprijin public pentru plata chiriei sunt excluse din program. Cererile vor fi procesate în ordinea depunerii, până la epuizarea fondurilor.

Cine intră în program

Oficialii milanezi afirmă că această măsură închide un ciclu de intervenții lansate în urmă cu șase luni, care includ atât proiecte de construcție de locuințe accesibile, cât și recuperarea și achiziția de imobile existente. Scopul este ca tinerii care își încep viața profesională în Milano să găsească sprijin concret pentru a rămâne în oraș.

Un program similar a fost lansat recent și la Bologna, unde tinerii absolvenți pot primi până la 10.000 de euro pentru chirie și integrarea pe piața muncii. Sprijinul include un grant de 3.000 de euro și posibilitatea unui împrumut fără dobândă de 7.000 de euro, rambursabil în cinci ani. Programul se adresează absolvenților Universității din Bologna și celor ai ITS Academy, angajați în perioada 1 martie – 16 octombrie.

La nivel național, guvernul italian pregătește și un ajutor pentru părinții separați sau divorțați care părăsesc locuința familială, cu o valoare de până la 500 de euro pe lună, timp de un an.

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