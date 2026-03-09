Florin Salam și-a surprins soția cu un cadou uriaș. Imaginile cu muntele de trandafiri roșii au devenit virale

Relația dintre Florin Salam și Roxana Dobre continuă să atragă atenția publicului, cei doi fiind considerați unul dintre cele mai mediatizate cupluri din showbizul românesc. De-a lungul anilor, povestea lor de dragoste a fost intens urmărită de fani, iar gesturile romantice făcute de artist pentru soția sa au devenit frecvent subiect de discuție în spațiul public.

Cu ocazia zilei de Ziua Internațională a Femeii, celebrată anual pe 8 martie, cântărețul a pregătit un moment special pentru partenera sa de viață. Artistul a dorit să marcheze această zi printr-un gest impresionant, menit să îi arate cât de mult o apreciază pentru rolul pe care îl are în familia lor și pentru sprijinul constant oferit de-a lungul timpului.

Surpriza primită de Roxana Dobre de la Florin Salam

Surpriza pregătită de interpret a fost una spectaculoasă. Roxana Dobre s-a trezit înconjurată de un număr impresionant de trandafiri roșii, florile considerate simbol universal al iubirii și pasiunii. În total, Florin Salam a ales să îi ofere nu mai puțin de 3.333 de trandafiri, transformând momentul într-o adevărată demonstrație de afecțiune. Decorul creat din miile de flori a atras imediat atenția celor din jur și a devenit rapid un subiect discutat pe rețelele sociale.

Gestul artistului vine în contextul unei relații de lungă durată între cei doi. Florin Salam și Roxana Dobre sunt împreună de mai mulți ani și au construit împreună o familie numeroasă. Din relația lor s-au născut trei copii, iar viața de familie este adesea prezentată de cei doi în mediul online, acolo unde împărtășesc diferite momente din viața lor de zi cu zi.

În lumea showbizului românesc, gesturile romantice făcute cu ocazia zilei de 8 martie nu sunt o raritate. Numeroase vedete aleg să marcheze această sărbătoare prin cadouri, surprize sau mesaje speciale adresate femeilor importante din viața lor. Totuși, amploarea surprizei pregătite de Florin Salam pentru soția sa a atras atenția publicului tocmai prin dimensiunea impresionantă a gestului.

De altfel, relația celor doi a fost adesea în centrul atenției și în mediul online. Cei doi sunt activi pe platforme sociale, unde publică frecvent imagini sau videoclipuri din viața personală. În trecut, cuplul a intrat chiar și în direct pe platforma TikTok, discutând cu urmăritorii despre viața lor de familie și despre modul în care își mențin relația puternică în ciuda atenției constante din partea publicului.

