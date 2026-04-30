Valentin Sanfira rupe tăcerea după ce a fost acuzat că-i trimite mesaje subliminale Codruței Filip: „Vreau să fac o precizare clară”

Despărțirea dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip continuă să fie intens comentată în spațiul online. În urma unor acuzații venite din partea fanilor, care au interpretat anumite postări ale artistului ca fiind aluzii la fosta parteneră, acesta a ales să reacționeze public pentru a lămuri situația.

Relația dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip a fost urmărită cu mare interes de către public, iar divorțul lor, după mai bine de șapte ani petrecuți împreună, a stârnit o serie de zvonuri și interpretări.

În ultima perioadă, postările lui Valentin Sanfira de pe rețelele sociale au fost atent interpretate de fani, unii dintre ei fiind de părere că artistul ar face referiri indirecte la fosta sa parteneră.

În același timp, Codruța Filip a discutat în diverse emisiuni TV despre momentele dificile traversate după despărțire. Acest lucru a intensificat și mai mult speculațiile din spațiul public.

Valentin Sanfira a reacționat ferm pe rețelele de socializare

În contextul acestor controverse, Valentin Sanfira a transmis un mesaj pe rețelele de socializare. Vedeta a clarificat situația și a pus capăt speculațiilor.

„Vreau să fac o precizare clară, pentru a încheia definitiv acest subiect. În niciuna dintre postările mele și în niciun cântec de-al meu nu fac referire la fosta mea parteneră de viață. Niciodată nu aș putea vorbi urât despre omul alături de care am trăit peste șapte ani și jumătate, zi de zi, împărțind momente care au însemnat ceva real. Mă refer strict la acele persoane care nu au niciun drept să vorbească despre viața noastră privată, dar aleg să o facă doar pentru a se agăța de acest subiect, ca să fie cumva băgați în seamă de presă. Despre ei nu au, oricum, ce să vorbească”, a scris interpretul de muzciă populară, pe contul său de Facebook.

Valentin Sanfira a ținut să precizeze că, indiferent de ce s-a petrecut între ei, respectul pentru trecut rămâne important.

„Respect trecutul, respect oamenii și aleg să merg mai departe cu demnitate și liniște. Sper că acest mesaj este înțeles și că, de acum înainte, energia voastră va fi una pozitivă. Mă rog la Dumnezeu să ne dea tuturor înțelepciune, pace și gânduri bune. Rămân al vostru prin cântec”, a încheiat Valentin Sanfira.

După despărțire, artistul a fost ținta unui val de comentarii, întrebări și curiozități. Asta în contextul în care interpretul s-a afișat deja alături de noua iubită. Concomitent cu această perioadă, el și Codruța Filip au semnat actele de divorț.

Deși până în prezent a evitat să ofere declarații în spațiul public, Valentin Sanfira a decis să dezvăluie că nu a făcut nimic greșit. Artistul a menționat că nu își dorește să fie implicat în niciun fel de conflict.

„M-aș bucura să văd doar lucruri frumoase pe aceste rețele de socializare. Eu am ales să cânt pentru cei care mă iubesc. Nu am făcut rău nimănui și nu am forțat pe nimeni să îmi fie alături sau să mă iubească. Fiecare plătește în fața Lui Dumnezeu, noi nu avem dreptul să murdărim cu vorbe pe nimeni. Vă mulțumesc și vă prețuiesc”, a mai explicat artistul.

