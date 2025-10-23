Acasă » Exclusiv » A anunțat cu surle și trâmbițe că se mărită, dar… Ispita de la Insula iubirii, părăsită înainte de nuntă! Anturaje nepotrivite, dezmăț total și… mult scandal!

Bombă la Insula Iubirii! După ce a anunțat cu sule și trâmbițe că se mărită anul viitor cu alesul inimii sale, Naba Salem a fost părăsită! Și în ce hal! Sursele CANCAN.RO au aflat că bruneta a fost lăsată cu ochii în soare într-un mare stil! După un party nebun, logodnicul i-a dat papucii, iar apropiații spun că acesta s-a săturat de stilul de viață al ispitei până peste cap!

Acum câteva săptămâni, Naba Salem anunța mândră nevoie mare că se mărită în anul viitor! Și ce mai declarații, și ce mai așteptări! Bruneta și-a găsit sufletul pereche imediat după Insula Iubirii, iar bărbatul cu pricina i-a pus inelul pe degete peste noapte. O poveste de dragoste mai ceva decât în filme! Totul pe repede înainte! Ispita a postat inclusiv invitația în care era specificată data exactă a marelui eveniment, 16.05.2026, semn că totul era arvunit și pregătit pentru ca aceasta să îmbrace rochia albă!

N-a fost să fie însă, căci lanțul de iubire s-a rupt mai repede decât preconizau cei doi porumbei! Să vă povestim, deci, cum a fost părăsită concurenta de la Antena 1!

Sursele CANCAN.RO au aflat tot firul poveștii în urma căreia ispita a fost lăsată cu ochii în soare de către cel care urma să o ducă la altar. Se pare că Naba și Laurențiu, iubitul cu pricina, au fost invitați la două party-uri în același weekend: ziua lui Cătălin, ispita care a încercat să o cucerească pe Maria, soția lui Marius, și ziua lui Cristi, soțul Francescăi, fiecare la câte o cabană de la munte.

Inițial, cei doi au mers la petrecerea organizată de Cătălin, urmând să meargă apoi la cabana închiriată de către Cristi. Așadar, și-au făcut bagajele și s-au prezentat la primul party. Din păcate pentru Naba, lucrurile ar fi degenerat într-o direcție total greșită, conform standardelor lui Laurențiu. Mai exact, iubitul ispitei n-ar fi gustat acest gen de activități și ar fi văzut totul ca pe un dezmăț! Sursele noastre susțin că Naba și concurenții prezenți în cabană s-ar fi distrat preaaaa tare, lucrul care l-ar fi făcut pe Laurențiu să strâmbe rău din nas.

Logodnicul i-a dat papucii Nabei, înainte de nuntă! (Foto: Instagram)

Naba, abandonată de logodnicul său

A răbdat omul ce-a răbdat până când a explodat! Sătul să vadă cum se distrează logodnica sa alături de anturajul ei open-minded, Laurențiu ar fi îndemnat-o pe aceasta să plece mai repede la cea de a doua petrecere, la Cristi al Francescăi. Cu chiu, cu vai, Naba și-a luat rămas bun de la amicii petrecăreți și a plecat cu partenerul său la următoarea cabană! Din nefericire, n-au mai ajuns niciodată la destinație!

Pe drum, Laurențiu i-ar fi reproșat Nabei că nu accepta acest gen de activități și că este nemulțumit de ceea ce a văzut în anturajul ei. Lucrurile s-au rostogolit rapid, cei doi ar fi ajuns să se certe serios pe aceasta temă și nu mult a fost până când acesta… i-a dat papucii! Da, da, ați auzit bine! Pe drumul dintre cele două petreceri, Naba a devenit femeie singură! Despărțirea a fost fix ca cererea în căsătorie: pe repede înainte.

Apropiații fostului cuplu susțin că afaceristul ar fi renunțat rapid și fără resentimente la ispita de la Insula Iubirii, sătul fiind de stilul ei de viață. Ba mai mult, imediat după ce i-ar fi dat papucii, Laurențiu a postat și un mesaj pe contul său, pentru a anunța lumea că nunta s-a anulat și că el și bruneta nu mai formează un cuplu, ci au luat-o pe drumuri separate.

Mai ușor fac bani decât o relație, a scris acesta pe Instagram.

Iubitul Nabei o ironizează acum pe Internet. (SURSA: INSTAGRAM.COM)

BOMBĂ la Insula iubirii! Ispita Naba Salem a ”comis-o” cu Dani Leș! Iubitul a făcut scandal, înainte de show-ul Antenei 1, și a urmat despărțirea! Avem filmările

Câte clase și ce studii are Naba Salem de la Insula Iubirii. Nimeni nu se aștepta la asta!

