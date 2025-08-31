BOMBĂ la Insula iubirii! Ispita Naba Salem a ”comis-o” cu Dani Leș! Iubitul a făcut scandal, înainte de show-ul Antenei 1, și a urmat despărțirea! Avem filmările

Informațiile bombă au survenit pe celebra adresă a CANCAN.RO, iar rolul principal este jucat de Naba Salem! Totul s-a întâmplat cu puțin înainte de cooptarea ei în show-ul Antenei 1, Insula Iubirii. Pe atunci, viitoarea ispită avea iubit, lucru știut doar de apropiați. Avea să-l piardă, după un episod electrizant în clubul Face, în urma căruia bărbatul de lângă ea a răbufnit și a urmat despărțirea. Motivul pentru care s-a simțit trădat? Stați cu noi, pentru că urmează detaliile, în exclusivitate.

Naba Salem, o tipă celebră, petrecăreață și care intră imediat în atenția oricărui mascul. Atuuri perfecte pentru a juca rolul de ispită într-unul dintre cele mai tari realityshow-uri ale Antenei 1. Așa că nu a mai fost decât un pas până când s-a trezit cu propunerea la ușă: să fie ispită în următorul sezon al emisiunii Insula Iubirii! A acceptat, iar pe ”teren” a făcut spectacol, între celelalte ispite (Vezi AICI detaliile). Dar un detaliu nu l-a știut nimeni, că Naba a venit la filmări cu inima frântă, dacă se poate spune așa.

Naba Salem, scandal cu iubitul, după petrecerea data de Dani Leș

Trăia o poveste de dragoste fără să se afișeze, puțini știau asta, apropiații, doar că, într-o seară, totul s-a năruit. O zi de naștere, sărbătorită cu fast în clubul Face, avea să rupă totul. Iar cel care a intrat în scenariu este Dani Leș, fostul iubit al Loredanei Chivu, de care s-a despărțit în termini deloc amiabili (Vezi episoadele explozive: ușa spartă cu bormașina, penthouse-ul riscă executarea silită și bolidul Loredanei, executat silit?).

Ziua lui Dani Leș a fost în acea seară de toamnă, când la masa lui s-au așezat apropiații, femei și bărbați. Între ei, Naba Salem. Iar ce a urmat e… previzibil. Au curs băuturile fine și mâncărurile alese, dansurile abia dacă s-au "potolit", din când în când. Naba, "șefă de orchestră"! Ce a mai dansat și s-a distrat! Filmulețele primite pe celebra adresă [email protected] sunt argumentul, mai mult, au curs acolo și niște detalii explozive. Ispita s-a simțit în largul ei lângă Dani, iar unii petrecăreți au remarcat apropierea. Acum, dacă o fi fost ceva la care fostul mare arbitru, Ion Crăciunescu, ar spune "poziție nefirească", numai ei știu, noi nu ne dăm cu părerea și nu judecăm, doar relatăm.

Firește, imagini fabuloase din seara cu pricina au ajuns pe rețelele de socializare, unde aprecierile au curs gârlă. Numai că, iubitul viitoarei ispite nu a privit deloc cu ochi blânzi toată mișcarea. Așa că a ieșit scandal! Ar fi acuzat-o pe Naba că l-a trădat, cei doi s-ar fi certat grav, iar finalul a fost… DESPĂRȚIREA!

