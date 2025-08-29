Ispita Naba Salem și-a luat fanii prin surprindere. I-a spus unui concurent de la Insula Iubirii că-l iubește

Fosta ispită de la Insula Iubirii, Naba Salem, a atras atenția fanilor după ce a postat pe rețelele sociale mai multe fotografii alături de un fost concurent și a mărturisit că îl iubește. Gestul ei i-a luat prin surprindere pe urmăritori, mai ales că în timpul emisiunii între cei doi nu a existat decât o relație de prietenie.

Naba Salem, una dintre cele mai îndrăgite ispite din cadrul emisiunii Insula Iubirii, a rămas în atenția publicului chiar și după terminarea filmărilor. Tânăra a cucerit telespectatorii prin energia sa, prin modul relaxat în care s-a înțeles cu majoritatea concurenților și prin râsul ei molipsitor, care reușea să aducă voie bună și zâmbete pe chipurile celor din jur.

De-a lungul experienței din Thailanda, influencerița a avut câteva întâlniri cu Cristi, iubitul Francescăi, dar între cei doi nu a existat decât o prietenie sinceră, condimentată cu glume și momente amuzante. Acesta nu a căzut în ispită și a reușit să treacă de cel mai dur test, urmând să se întâlnească cu logodnica sa în cadrul bonfire-ului special.

Naba, declarație pentru Cristi Pungă

La câteva luni după încheierea filmărilor, Naba a surprins din nou, publicând pe rețelele sociale mai multe fotografii în care apare alături de Cristi. În dreptul imaginilor, tânăra a scris că îl iubește, lucru care a stârnit reacții și întrebări din partea fanilor. Se poate ca cei doi să fi rămas în relații de prietenie după Insula Iubirii, dar nu se știe niciodată cum se poate aprinde „flacăra ispitei”.

Situația a devenit și mai interesantă având în vedere că, nu cu mult timp în urmă, Naba fusese văzută împreună cu Andrei Lemnaru, alături de care urmărea emisiunea Insula Iubirii la televizor.

