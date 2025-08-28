Acasă » Știri » Maria Avram, Naba și Oana Monea, sub lupa esteticianului! A făcut-o praf: „Aceste buze nu se mai poartă”

Maria Avram, Naba și Oana Monea, sub lupa esteticianului! A făcut-o praf: „Aceste buze nu se mai poartă”

De: Redacția CANCAN 28/08/2025 | 11:33
Maria Avram, Naba și Oana Monea, sub lupa esteticianului! A făcut-o praf: „Aceste buze nu se mai poartă”
Medicul estetician, cu lupa pe concurente și ispite / FOTO: Facebook și Captură TV
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Concurentele și ispitele de la Insula Iubirii au ajuns de această dată nu în atenția partenerilor lor sau a publicului, ci sub lupa unui medic estetician. Specialistul a analizat cu atenție aspectul buzelor fiecăreia și a oferit comentarii punctuale, de la proporții și volum, până la eventualele imperfecțiuni sau rezultate reușite ale injectărilor.

„Controlul” estetic a scos la iveală diferențe mari între participante. Unele au primit note maxime pentru naturalețe, în timp ce altele au fost criticate pentru exagerări și dezechilibre.

Medicul estetician, detalii despre concurente

Maria a fost prima vizată. Specialistul a remarcat faptul că acidul hialuronic a migrat deasupra buzei, lucru care a dus și la adâncirea șanțurilor nazolabiale. Deși nu aceasta este singura cauză, contribuie la aspectul vizibil al feței. Concluzia? Un rezultat care „nu se mai poartă”.

„În acest caz aș spune că este puțin prea mult, se poate observa foarte bine că acidul hialuronic este mult migrat deasupra buzei, motiv pentru care s-au adâncit și șanțurile nazolabiale. Nu este singura cauză pentru care s-au adâncit, dar face parte din acea cauză. Aș spune ca și notă un 6 din 10 pentru că este un aspect care nu se mai poartă în aceste zile”, a spus medicul estetician despre Maria. 

Bianca, în schimb, a primit aprecieri mai bune. Buzele ei „se integrează destul de bine la nivelul feței” și îi pun în valoare fizionomia. Totuși, medicul a sesizat două granuloame centrale pe buza superioară și o lipsă de volum în zona mediană.

Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România: „Cu banii de aici îmi iau o casă în țara mea”
Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România:...
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge în septembrie în România. Pe ce dată cade prima zăpadă
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge în septembrie în România. Pe ce dată...

La Ella, esteticianul a observat un volum decent, dar și o asimetrie evidentă la buza inferioară: o parte mai umflată și una mai plată. Deși există denivelări și aspecte tehnice de corectat, per total buzele i se potrivesc și sunt în armonie cu trăsăturile ei.

„Avem mai multe denivelări, dar acestea sunt aspecte tehnice.Pot să spun că buzele ei se potrivesc din punct de vedere al volumului și al conturului, însă acolo sunt câteva aspecte de reglat din punct de vedere tehnic. Avem anumite de nivelări la nivelul buzei dar sunt buze care se potrivesc fizionomiei”, a mai spus esteticianul.

Francesca a primit cele mai multe laude. Buzele ei au fost considerate „foarte naturale”, chiar dacă au fost injectate, cu un contur frumos și volum echilibrat. Specialistul a apreciat rezultatul ca fiind „excepțional” pentru aspectul natural și armonios.

Ce a spus medicul estetician despre ispite

Andreea Crăciun nu a primit un verdict favorabil. Specialistul a remarcat un dezechilibru vizibil la nivelul profilului precum buze extrem de voluminoase, un vârf al nasului proeminent, dar și o bărbie retrogradă, mult prea retrasă. Această disproporție creează o destructurare semnificativă în treimea inferioară a feței. Concluzia medicului a fost că buzele sunt mult prea mari în raport cu restul trăsăturilor.

La Naba, analiza a fost la fel de critică. Esteticianul a observat o cantitate mare de acid hialuronic, care a migrat vizibil deasupra buzelor. În plus, nasul foarte mic contrastează puternic cu buzele exagerate, ceea ce duce la un aspect artificial, asemănător păpușilor. Specialistul a subliniat că trăsăturile sunt mult prea accentuate și lipsesc de naturalețe.

„O cantitate destul de crescută pe fața de acid hialuronic. Putem să observăm și un nas extrem de mic în raport cu restul feței, cu buze exagerat de mari și în acid hialuronic mult migrat deasupra buzelor.Trăsăturile acelea mult accentuate de păpușă care nu sunt absolut deloc naturale”, a mai adăugat aceasta. 

În cazul Oanei Monea, părerile au fost cu totul diferite. Ea a fost lăudată pentru trăsăturile extrem de frumoase și pentru echilibrul fizionomiei. Deși buzele au trecut prin mai multe ședințe de augmentare, acestea se integrează armonios în ansamblul feței. Având o structură osoasă puternică și proporții bine definite, a primit fără ezitare nota 10 din 10, atât pentru frumusețea naturală, cât și pentru discreția rezultatelor estetice.

Se poate observa cu ușurință în cazul acestei ispite este că are trăsături extrem extrem de frumoase. Chiar dacă are o argumentare a buzelor sau poate mai multe ședințe de augmentare a buzelor acestea sunt proporționale cu restul feței având o structură, o fizionomie destul de puternică și destul de osoasă. Pot să spun instant 10 din 10 pentru că este și foarte frumoasă ca și trăsături native, dar și ceea ce a refăcut este foarte frumos și foarte discret trăsături”, a completat medicul estetician.

Cristina a fost și ea apreciată pentru echilibrul feței și proporțiile păstrate corect. Chiar dacă a recurs la augmentarea buzelor, rezultatul este unul discret, natural și frumos conturat. Medicul a concluzionat că trăsăturile ei sunt bine puse în valoare și că arată foarte bine în ansamblu.

CITEȘTE ȘI: Teo a „marcat” și la Oana Monea?! Speak și Ristei dinamitează Insula Iubirii 2025 de la Antena 1

S-a aflat acum! Cum a reacționat Andrei Lemnaru după ce a văzut-o pe Ella Vișan cu ispita Teo

Tags:
Iți recomandăm
Haziran, primele imagini cu fetița sa și a lui Luis Gabriel. Cum arată camera micuței
Știri
Haziran, primele imagini cu fetița sa și a lui Luis Gabriel. Cum arată camera micuței
Cum reduci facturile la energia electrică, potrivit specialiștilor. Ce trucuri utile au pentru tine
Știri
Cum reduci facturile la energia electrică, potrivit specialiștilor. Ce trucuri utile au pentru tine
Cod galben de caniculă vineri, în trei județe. Cum va fi vremea în Capitală
Mediafax
Cod galben de caniculă vineri, în trei județe. Cum va fi vremea în...
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge în septembrie în România. Pe ce dată cade prima zăpadă
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge în septembrie în România. Pe ce dată...
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
UE pregătește cel mai mare atac asupra intimității digitale: toate mesajele criptate ar putea fi scanate automat
Adevarul
UE pregătește cel mai mare atac asupra intimității digitale: toate mesajele criptate ar...
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
Digi24
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în...
Sebastian Popescu, despre acuzația de corupere sexuală a minorilor: „Mi s-a întins o capcană”
Mediafax
Sebastian Popescu, despre acuzația de corupere sexuală a minorilor: „Mi s-a întins o...
Parteneri
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina. Nu a renunțat la burgeri și cartofi prăjiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina....
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Surprizele Pro TV la 30 de ani! Carmen Tănase, în juriul Românii au talent: „Voi fi foarte empatică, dar și severă”. Daniel Pavel, un nou show de senzație
Click.ro
Surprizele Pro TV la 30 de ani! Carmen Tănase, în juriul Românii au talent: „Voi...
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
WOWBiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și...
„Eu sunt poliția”. Cine este tânărul agent care l-a prins pe agresorul livratorului asiatic din București. Acesta a fost arestat
Antena 3
„Eu sunt poliția”. Cine este tânărul agent care l-a prins pe agresorul livratorului asiatic din...
Studentă româncă în Olanda: „În România, şcoala glorifică notele mari, nemeritate, ignoră iniţiativa şi respinge exprimarea liberă”
Digi 24
Studentă româncă în Olanda: „În România, şcoala glorifică notele mari, nemeritate, ignoră iniţiativa şi respinge...
VIDEO „Eu sunt Poliția”: Marian Godină și-a prezentat colegul care a apărat un livrator străin. Reacții virale pe internet
Digi24
VIDEO „Eu sunt Poliția”: Marian Godină și-a prezentat colegul care a apărat un livrator străin....
Codul Rutier 2025: Locurile unde este interzis să întorci în „U”. Amenzi uriașe și permis suspendat
Promotor.ro
Codul Rutier 2025: Locurile unde este interzis să întorci în „U”. Amenzi uriașe și permis...
Prima reacție a lui Papa Leon după ce doi copii au murit în atacul armat din Minneapolis. Acesta se declară „profund întristat”
kanald.ro
Prima reacție a lui Papa Leon după ce doi copii au murit în atacul armat...
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren,...
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis:
kfetele.ro
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii,...
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
WOWBiz.ro
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat...
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți
observatornews.ro
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de...
BANCUL ZILEI. Bulă ajunge la doctor: - Cum te protejezi când faci amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă ajunge la doctor: - Cum te protejezi când faci amor?
Samsung va actualiza sistemul de operare al dispozitivelor sale mobile. Ce telefoane vor fi actualizate?
go4it.ro
Samsung va actualiza sistemul de operare al dispozitivelor sale mobile. Ce telefoane vor fi actualizate?
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Descopera.ro
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Cum a răspuns Andi Moisescu în urmă cu puțin timp când a fost întrebat dacă a divorțat! Reacția lui spune mult!
Viva.ro
Cum a răspuns Andi Moisescu în urmă cu puțin timp când a fost întrebat dacă...
Petre Daea, reacție vehementă după zvonurile despre divorț: ”Vă dau un răspuns categoric”. Ce se întâmplă, de fapt, în familia fostului ministru PSD
Fanatik.ro
Petre Daea, reacție vehementă după zvonurile despre divorț: ”Vă dau un răspuns categoric”. Ce se...
Gigi Becali a anunţat suma maximă pentru transferul lui Louis Munteanu: “Am vorbit cu ‘Tati’ Varga! Până la urmă, tot la mine ajunge!” Ce artificiu a făcut patronul CFR-ului. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunţat suma maximă pentru transferul lui Louis Munteanu: “Am vorbit cu ‘Tati’...
Elena Udrea, din nou cea mai fericită. Se poate citi iubirea direct pe chipul ei. Totul e filmat (FOTO)
Capital.ro
Elena Udrea, din nou cea mai fericită. Se poate citi iubirea direct pe chipul ei....
Cine este Andrei, polițistul erou care l-a salvat pe livratorul nepalez atacat pe stradă
Romania TV
Cine este Andrei, polițistul erou care l-a salvat pe livratorul nepalez atacat pe stradă
World of Tanks face pasul către viitor
Go4Games
World of Tanks face pasul către viitor
TAXA a dispărut din România. Reguli noi pentru proprietarii de imobile. Se aplică de la 23 august 2025
Capital.ro
TAXA a dispărut din România. Reguli noi pentru proprietarii de imobile. Se aplică de la...
Cine îl susține de fapt pe Rizea. Makaveli face dezvăluirea
evz.ro
Cine îl susține de fapt pe Rizea. Makaveli face dezvăluirea
Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România: „Cu banii de aici îmi iau o casă în țara mea”
Gandul.ro
Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România: „Cu banii...
Unde locuieşte, de fapt, milionarul ce a renunţat la cetăţenia română, alături de iubita cu 23 de ani mai tânără
as.ro
Unde locuieşte, de fapt, milionarul ce a renunţat la cetăţenia română, alături de iubita cu...
Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. Concurentul a vrut să o ceară în căsătorie pe Bianca, însă apropierea față de Mattia i-a dat planul peste cap
A1
Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. Concurentul a vrut să...
Cine este Andrei, polițistul aflat în timpul liber care l-a prins și l-a imobilizat pe tânărul care a agresat un livrator străin în București?
radioimpuls.ro
Cine este Andrei, polițistul aflat în timpul liber care l-a prins și l-a imobilizat pe...
Echipa de start la FCSB – Aberdeen! Gigi Becali scoate un jucător important din echipă: “Mi-au zis să aleg eu între Lixandru şi Baba!”
Fanatik.ro
Echipa de start la FCSB – Aberdeen! Gigi Becali scoate un jucător important din echipă:...
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”. Președintele a reprezentat România chiar și la chilia lui Arsenie Boca
Fanatik.ro
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”. Președintele a...
Știrile zilei, 22 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 22 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Haziran, primele imagini cu fetița sa și a lui Luis Gabriel. Cum arată camera micuței
Haziran, primele imagini cu fetița sa și a lui Luis Gabriel. Cum arată camera micuței
După divorțul de Olivia Steer, Andi Moisescu face dezvăluirile: trăiește viața la maximum! ”Am ...
După divorțul de Olivia Steer, Andi Moisescu face dezvăluirile: trăiește viața la maximum! ”Am fost neastâmpărat!” Planul de toamnă al vedetei PRO TV și implicarea băieților
Cum reduci facturile la energia electrică, potrivit specialiștilor. Ce trucuri utile au pentru tine
Cum reduci facturile la energia electrică, potrivit specialiștilor. Ce trucuri utile au pentru tine
Ioana Tufaru a ajuns cu ambulanța la spital! Ce diagnostic i-au pus medicii: „Dureri cumplite”
Ioana Tufaru a ajuns cu ambulanța la spital! Ce diagnostic i-au pus medicii: „Dureri cumplite”
Cum arată Prințesa Lilibet acum. Prințul Harry și Meghan Markle au publicat o imagine cu micuța ...
Cum arată Prințesa Lilibet acum. Prințul Harry și Meghan Markle au publicat o imagine cu micuța lor superbă
”Tratamentul” aplicat de Irina Fodor la Asia Express: ”Nu s-a lipit nimic de mine!” Ce au făcut ...
”Tratamentul” aplicat de Irina Fodor la Asia Express: ”Nu s-a lipit nimic de mine!” Ce au făcut colegii de producție pentru vedeta TV
Vezi toate știrile
×