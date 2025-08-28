Maria Avram, Naba și Oana Monea, sub lupa esteticianului! A făcut-o praf: „Aceste buze nu se mai poartă”

Concurentele și ispitele de la Insula Iubirii au ajuns de această dată nu în atenția partenerilor lor sau a publicului, ci sub lupa unui medic estetician. Specialistul a analizat cu atenție aspectul buzelor fiecăreia și a oferit comentarii punctuale, de la proporții și volum, până la eventualele imperfecțiuni sau rezultate reușite ale injectărilor.

„Controlul” estetic a scos la iveală diferențe mari între participante. Unele au primit note maxime pentru naturalețe, în timp ce altele au fost criticate pentru exagerări și dezechilibre.

Medicul estetician, detalii despre concurente

Maria a fost prima vizată. Specialistul a remarcat faptul că acidul hialuronic a migrat deasupra buzei, lucru care a dus și la adâncirea șanțurilor nazolabiale. Deși nu aceasta este singura cauză, contribuie la aspectul vizibil al feței. Concluzia? Un rezultat care „nu se mai poartă”.

„În acest caz aș spune că este puțin prea mult, se poate observa foarte bine că acidul hialuronic este mult migrat deasupra buzei, motiv pentru care s-au adâncit și șanțurile nazolabiale. Nu este singura cauză pentru care s-au adâncit, dar face parte din acea cauză. Aș spune ca și notă un 6 din 10 pentru că este un aspect care nu se mai poartă în aceste zile”, a spus medicul estetician despre Maria.

Bianca, în schimb, a primit aprecieri mai bune. Buzele ei „se integrează destul de bine la nivelul feței” și îi pun în valoare fizionomia. Totuși, medicul a sesizat două granuloame centrale pe buza superioară și o lipsă de volum în zona mediană.

La Ella, esteticianul a observat un volum decent, dar și o asimetrie evidentă la buza inferioară: o parte mai umflată și una mai plată. Deși există denivelări și aspecte tehnice de corectat, per total buzele i se potrivesc și sunt în armonie cu trăsăturile ei.

„Avem mai multe denivelări, dar acestea sunt aspecte tehnice.Pot să spun că buzele ei se potrivesc din punct de vedere al volumului și al conturului, însă acolo sunt câteva aspecte de reglat din punct de vedere tehnic. Avem anumite de nivelări la nivelul buzei dar sunt buze care se potrivesc fizionomiei”, a mai spus esteticianul.

Francesca a primit cele mai multe laude. Buzele ei au fost considerate „foarte naturale”, chiar dacă au fost injectate, cu un contur frumos și volum echilibrat. Specialistul a apreciat rezultatul ca fiind „excepțional” pentru aspectul natural și armonios.

Ce a spus medicul estetician despre ispite

Andreea Crăciun nu a primit un verdict favorabil. Specialistul a remarcat un dezechilibru vizibil la nivelul profilului precum buze extrem de voluminoase, un vârf al nasului proeminent, dar și o bărbie retrogradă, mult prea retrasă. Această disproporție creează o destructurare semnificativă în treimea inferioară a feței. Concluzia medicului a fost că buzele sunt mult prea mari în raport cu restul trăsăturilor.

La Naba, analiza a fost la fel de critică. Esteticianul a observat o cantitate mare de acid hialuronic, care a migrat vizibil deasupra buzelor. În plus, nasul foarte mic contrastează puternic cu buzele exagerate, ceea ce duce la un aspect artificial, asemănător păpușilor. Specialistul a subliniat că trăsăturile sunt mult prea accentuate și lipsesc de naturalețe.

„O cantitate destul de crescută pe fața de acid hialuronic. Putem să observăm și un nas extrem de mic în raport cu restul feței, cu buze exagerat de mari și în acid hialuronic mult migrat deasupra buzelor.Trăsăturile acelea mult accentuate de păpușă care nu sunt absolut deloc naturale”, a mai adăugat aceasta.

În cazul Oanei Monea, părerile au fost cu totul diferite. Ea a fost lăudată pentru trăsăturile extrem de frumoase și pentru echilibrul fizionomiei. Deși buzele au trecut prin mai multe ședințe de augmentare, acestea se integrează armonios în ansamblul feței. Având o structură osoasă puternică și proporții bine definite, a primit fără ezitare nota 10 din 10, atât pentru frumusețea naturală, cât și pentru discreția rezultatelor estetice.

„Se poate observa cu ușurință în cazul acestei ispite este că are trăsături extrem extrem de frumoase. Chiar dacă are o argumentare a buzelor sau poate mai multe ședințe de augmentare a buzelor acestea sunt proporționale cu restul feței având o structură, o fizionomie destul de puternică și destul de osoasă. Pot să spun instant 10 din 10 pentru că este și foarte frumoasă ca și trăsături native, dar și ceea ce a refăcut este foarte frumos și foarte discret trăsături”, a completat medicul estetician.

Cristina a fost și ea apreciată pentru echilibrul feței și proporțiile păstrate corect. Chiar dacă a recurs la augmentarea buzelor, rezultatul este unul discret, natural și frumos conturat. Medicul a concluzionat că trăsăturile ei sunt bine puse în valoare și că arată foarte bine în ansamblu.

