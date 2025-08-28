Acasă » Știri » Teo a „marcat” și la Oana Monea?! Speak și Ristei dinamitează Insula Iubirii 2025 de la Antena 1

De: Irina Rasoveanu 28/08/2025 | 08:42
Teo Costache și Oana Monea/ Sursa foto: Antena 1

Surpriză la Insula Iubirii 2025! Speak și Florin Ristei au oferit informații bombă despre ispitele supreme ale show-ului de la Antena 1. Ce s-a întâmplat între Oana Monea și Teo Costache?

Oana Monea, căci despre ea este vorba, s-a întors la Insula Iubirii, având rolul de ispită supremă. Aceasta și-a făcut apariția la brațul lui Teo Costache. Blondina a mai participat și în sezoanele 6 și 7, așa că nu este deloc străină de formatul emisiunii. Nu a stat degeaba în emisiune și l-a cucerit pe Marius, ocazie cu care au ieșit la iveală detalii neștiute. Speak și Florin Ristei au fost cei care au dinamitat bomba.

Speak și Ristei, detalii despre Teo și Oana Monea

Speak și Florin Ristei au comentat mai multe secvențe de la Insula Iubirii în cadrul emisiunii lor „Fiertzi pe Insulă”. La un moment dat, cei doi au urmărit momentul în care Maria Avram povestea cum soțul ei, Marius, s-a ținut tare în fața Oanei Monea și nu a sărutat-o, deși aceasta s-a apropiat foarte mult de el.

Maria povestea mândră întreaga scenă petrecută între soțul ei și ispită în club, moment în care Teo a intervenit. Acesta i-a dat de înțeles că nu ar trebui să se bucure prea mult, susținând că atunci „când Oana Monea își dorește ceva cu adevărat se îndeplinește”.

Speak și Florin Ristei, detalii despre Insula Iubirii/ Sursa foto: Captură YouTube

Replica a stârnit reacții și în mediul online. Fanii emisiunii s-au întrebat dacă nu cumva Teo și Oana Monea au avut vreo legătură, ținând cont de siguranța cu care tânărul a spus că ispita obține mereu ceea ce își dorește.

Ei bine, același aspect l-au comentat și Florin Ristei cu Speak după ce au văzut imaginile. Acesta din urmă a mărturisit că Oana Monea și Teo ar fi fost împreună, iar colegul său a precizat că au avut loc multe „combinații” în cadrul show-ului de la Antena 1.

„Speak: Deci, ăsta a fost cu Oana?

Florin Ristei: Nu știu.

Speak: Așa am văzut undeva, mi-a apărut pe Instagram.

Florin Ristei: Cred că s-au combinat ‘toți între toți’”, a fost discuția dintre Speak și Florin Ristei.

Citește și: Câți bani câștigă Oana Monea într-o singură zi. Ispita supremă le-a pus capac haterilor: „Vacanță în Thailanda?”

