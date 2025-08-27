Acasă » Știri » Câți bani câștigă Oana Monea într-o singură zi. Ispita supremă le-a pus capac haterilor: „Vacanță în Thailanda?”

Câți bani câștigă Oana Monea într-o singură zi. Ispita supremă le-a pus capac haterilor: „Vacanță în Thailanda?”

De: Alina Drăgan 27/08/2025 | 22:30
Oana Monea este una dintre veteranele de la Insula Iubirii. Blondina a făcut ravagii sezoanele trecute și nici de această dată nu a dezamăgit. În sezonul 9 al emisiunii de la Antena 1 l-a ispitit pe Marius, însă și alții i-a fost victimă în trecut. Deși blondina face furori pe micile ecrane, există și numeroși cârcotași, care nu o agreează și care îi spun că ar trebui să se ducă la muncă și să se lase de meseria de ispită. Ei bine, blondina le-a dat peste nas acestora și le-a arătat cât câștigă într-o singură zi.

Nu mai este nicio îndoială că Oana Monea a făcut ravagii la Insula Iubirii, jucându-și în fiecare sezon rolul de ispită până la capăt. Însă, blondina nu este pe placul tuturor și mulți au fost cei care nu au ezitat să o critice. Unii au trimis-o la muncă și i-au spus că ar trebui să își găsească o meserie adevărată nu să se tot plimbe prin Thailanda.

Ei bine, Oana Monea nu a pierdut vremea și le-a dat peste nas cârcotașilor. Realitatea este că în afara filmărilor de la Insula Iubirii, ispita are un job stabil. Mai exact, aceasta are propria afacere, un salon de cosmetică în Constanța. De asemenea, oferă cursuri specializate în domeniul frumuseții. Pe lângă asta are și un magazin online.

Doar din afacere cu salonul de cosmetică Oana Monea face bani frumoși. Pentru a le închide gura tuturor celor care comentează, blondina s-a filmat într-o zi de muncă. Ea este dermopigmentist și a arătat câți bani încasează de la fiecare clientă pe care o are. Iar la finalul unui zile de muncă, după ce s-a ocupat de șase cliente, Oana Monea a arătat că a încasat 11.000 de lei. Suma este una impresionantă și putem spune că blondina și-a ales destul de bine meseria.

Oana Monea, față în față cu Maria Avram

Oana Monea și-a dovedit statutul de „ispită supremă” și în sezonul 9 Insula Iubirii. La fel ca în sezoanele trecute la care a participat, blondina a reușit să ispitească iar. Și-a jucat rolul bine și l-a adus pe Marius în punctul în care au împărtășit un sărut pasional pe plajă.

După ce l-a făcut să uite de soția lui și să pice în ispită, Oana s-a întâlnit la bonfire cu Maria. Cele două au purtat o discuție, iar ispita i-a mărturisit cât este de fericită că l-a întâlnit pe Marius în Thailanda și nu a ezitat să dezvăluie tot ce s-a întâmplat între ei pe insulă.

„Am cunoscut un Marius cald, un om foarte bun, un bărbat corect și sunt fericită să fiu aici și să îl cunosc. Cred că are nevoie să fie ascultat, nu știu dacă tu îi oferi asta. Are nevoie și de liniște și are nevoie să fie lăsat să fie bărbat pentru că am impresia că lucrul ăsta nu se întâmplă.

A spus că acasă nu se simte ascultat, că tot timpul vorbești, că nu contează niciodată ceea ce el spune sau ceea ce are de spus sau dacă spune are impresia că tu nu auzi absolut nimic din ceea ce el încearcă să îți transmită”, i-a spus Oana Monea Mariei.

