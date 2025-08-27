Daiana i-a dat umilință totală Oanei Monea! Nu s-a abținut de la jigniri: „De aia ești...”

Situațiile devin tot mai tensionate la Insula Iubirii. Ispita a erodat bine mai multe cupluri, iar unul dintre momentele cele mai tensionate a fost întâlnirea dintre Maria Avram și Oana Monea. Ispita a vrut să îi dea soției lui Marius o „lecție”. Însă, atitudine blondinei nu a fost prea apreciată de fanii emisiunii, care au reacționat imediat. Printre cei care s-au arătat revoltați de atitudinea Oanei Monea a fost și Daiana, fostă concurentă. Aceasta a reacționat acid și i-a dat peste nas ispitei.

Oana Monea și-a dovedit statutul de „ispită supremă” și de această dată. La fel ca în sezoanele trecute la care a participat, blondina a reușit să ispitească iar. Și-a jucat rolul bine și l-a adus pe Marius în punctul în care au împărtășit un sărut pasional pe plajă.

După ce l-a făcut să uite de soția lui și să pice în ispită, Oana s-a întâlnit la bonfire cu Maria. Cele două au purtat o discuție, iar ispita i-a mărturisit cât este de fericită că l-a întâlnit pe Marius în Thailanda și nu a ezitat să dezvăluie tot ce s-a întâmplat între ei pe insulă.

„Am cunoscut un Marius cald, un om foarte bun, un bărbat corect și sunt fericită să fiu aici și să îl cunosc. Cred că are nevoie să fie ascultat, nu știu dacă tu îi oferi asta. Are nevoie și de liniște și are nevoie să fie lăsat să fie bărbat pentru că am impresia că lucrul ăsta nu se întâmplă. A spus că acasă nu se simte ascultat, că tot timpul vorbești, că nu contează niciodată ceea ce el spune sau ceea ce are de spus sau dacă spune are impresia că tu nu auzi absolut nimic din ceea ce el încearcă să îți transmită”, i-a spus Oana Monea Mariei.

Daiana a luat-o în vizor pe Oana Monea și nu s-a mai abținut

Ei bine, vorbele ispitei au stârnit mari controverse în rândul telespectatorilor. Printre cei care s-au arătat indignați de atitudinea Oanei s-a numărat și Daiana Prodan, fosta concurentă Insula Iubirii. Acesta nu s-a mai putut abține și a reacționat vehement la adresa Oanei Monea.

„Ziceți ce vreți dar nu are pic de empatie în ea (n.r. Oana Monea). Așa mândră e, zici că ce a câștigat. Nici cu Maria nu mi-e rușine, dar așa ceva nu se face. Să te uiți cu așa o satisfacție la o femeie care își vede soțul în ipostaza aia? De aia ești singură sora mea la 50 de ani. Sorry”, a fost mesajul scris de Daiana în descrierea unei fotografii cu Oana Monea.

