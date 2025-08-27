Acasă » Știri » Debandadă totală la Insula iubirii 2025! 4 cupluri NOI au dormit împreună! Cine a comis-o la Antena 1

Debandadă totală la Insula iubirii 2025! 4 cupluri NOI au dormit împreună! Cine a comis-o la Antena 1

De: Anca Chihaie 27/08/2025 | 08:11
Foto: captură video
Haos neașteptat la „Insula Iubirii” 2025! Schimbări surprinzătoare în cupluri și nopți petrecute împreună. Ce concurenți au uitat că au venit pe insulă alături de persoana iubită!

Sezonul actual al emisiunii „Insula Iubirii”, difuzat de Antena 1, a adus în fața telespectatorilor o serie de răsturnări de situație care au luat prin surprindere atât publicul, cât și concurenții. Dacă în sezoanele trecute tensiunile și testele de fidelitate erau cele care mențineau suspansul, în ediția din 2025 lucrurile au escaladat într-un mod cu totul neașteptat.

Ce concurenți au dormit împreună

Într-o atmosferă plină de tensiune, dar și de curiozitate, patru cupluri au ajuns să doarmă împreună, însă fără a trece granița infidelității. Oana și Marius, Ella și Teo, dar și Andrei cu Andrușca au ales să împartă dormitoarele, în timp ce Maria și Cătălin au preferat o variantă mai romantică, petrecând noaptea pe un șezlong, direct pe plajă. Spre uimirea tuturor, deși apropierea fizică a fost evidentă, niciunul dintre concurenți nu a făcut pasul care să fie considerat o „trădare” în adevăratul sens al cuvântului.

Ceea ce părea inițial o simplă strategie de joc sau o încercare de a testa limitele relațiilor s-a transformat rapid într-un moment definitoriu al sezonului. Gesturile, privirile și complicitatea dintre anumiți concurenți au arătat că dinamica dintre ei se schimbă vizibil. În special legătura formată între Marius Avram și ispita Oana Monea a atras atenția, pentru că a evoluat rapid dintr-o apropiere discretă într-o relație asumată în fața tuturor.

Momentul decisiv a avut loc după ce cei doi s-au afișat mai apropiați ca niciodată, alegând să petreacă împreună noaptea în camera concurentului. Acest pas a marcat începutul unei noi relații, chiar dacă, oficial, Marius se află încă într-un mariaj.

Foto: captură video

„Am oficializat o relație prin faptul că am dormit la mine în cameră după acel sărut. Dacă nu era ceva între noi nu cred că ajungeam unde am ajuns acum, de la un sărut, să dormim împreună. Mă simt foarte fericit. În momentul acesta aș spune că formăm un cuplu și cred că va fi puțin diferit decât în trecut”, a spus Marius Avram.

