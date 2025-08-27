Maria Avram a fost „jaguarizată” după Insula Iubirii. Imagini realizate pe 25 august 2025 cu fosta concurentă, la brațul „Jaguarului”

Maria Avram, cunoscută din „Insula Iubirii”, a fost „jaguarizată” și a fost văzută la brațul lui George Ivănescu. Cei doi au atras atenția fanilor la un eveniment recent din România.

Maria Avram nu i-a acordat prea multe șanse lui George Ivănescu în timpul show-ului din Thailanda. Cei doi au avut doar un singur date și, de atunci, au păstrat doar discuții amicale. În timpul emisiunii, concurenta și-a concentrat atenția asupra ispitei Cătălin, în timp ce Jaguarul a petrecut mai mult timp cu Bianca sau Ionela.

Se pare că, după încheierea filmărilor, Maria și Jaguarul s-au reîntâlnit pentru un eveniment important chiar în Craiova, orașul natal al concurentei. Cei doi nu au fost singuri, fiind însoțiți de Narcis Bujor, o altă ispită îndrăgită a emisiunii. Ei s-au întâlnit la o petrecere cu DJ și mâncare, unde aceștia au răspuns întrebărilor fanilor curioși despre experiențele lor din Insula Iubirii.

De asemenea, fanii emisiunii au observat că Maria a fost „jaguarizată”, cum obișnuiește să spună George, iar acum pare că între cei doi s-a creat o relație mult mai relaxată și prietenoasă. Chiar dacă în timpul show-ului nu au avut chimie romantică, ei au păstrat legătura și se înțeleg bine.

Ce a spus Maria despre Insula Iubirii

Dincolo de imaginea de femeie puternică și aparent rece, Maria a arătat și o latură sensibilă Ea recunoaște că în spatele „măștii” pe care o afișează se ascund ani de luptă într-o relație dificilă, compromisuri și dorința de a avea o familie liniștită.

„Poate pentru mulți dintre voi par arogantă, rece sau plină de mine. Dar, adevărul este altul. Am trăit 11 ani într-o relație în care am crezut cu tot sufletul. Am luptat, am făcut compromisuri și am sperat la familie liniștită, așa cum își dorește oricine. Eu nu am venit la emisiune să mă plâng sau să scot dedesubturi. Eu știu cel mai bine prin ce am trecut și cum m-am simțit. Și da, uneori par mai dură. Dar asta vine din lipsuri, din oboseala de a duce totul pe umeri: muncă, casă, relație și propriile mele frici. (…) Când simți că nu ești suficient susținut, începi să te protejezi. Și atunci apare acea mască pe care mulți o judecă”, a spus Maria.

