Maria Avram a pus piciorul în prag după Insula Iubirii! Ce lovitură i-a dat lui Marius: „Prefer să fiu sufletește bine”

Situația este tot mai tensionată la Insula Iubirii, după ce cuplurile au căzut pe capete. Una dintre relațiile care s-a destrămat în Thailanda este cea a Mariei și a lui Marius. Ambii parteneri au picat în ispită, iar publicul așteaptă cu nerăbdare deznodământul final. Ei bine, până la difuzarea acestuia, Maria a făcut câteva dezvăluiri interesante în mediul online. Se pare că ar fi vândut casa la care ea și soțul ei au muncit ani de zile.

Maria și Marius Avram au fost sigurul cuplu căsătorit din acest sezon Insula Iubirii. Cu o relație de 11 ani, cei doi au mers în Thailanda pentru a se testa, însă lucrurile nu s-au desfășurat așa cum se așteptau. Maria s-a apropiat periculos de mult de ispita Cătălin, iar Marius i-a urmat exemplul cu ispita Oana.

Maria Avram a pus piciorul în prag după Insula Iubirii

Cei care au urmărit povestea cuplului format din Marius și Maria știu că una dintre problemele din cuplul lor era că blondina avea prea multe job-uri și prea puțin timp pentru relație. Însă, aceasta a dezvăluit că motivul pentru care muncea așa de mult era pentru a reuși să construiască locuința la care ea și partenerul ei visau.

S-au apucat să își construiască o casă, au muncit mult pentru ea, însă acum povestea pare că a ajuns la final. Recent, în cadrul unui live pe TikTok, Maria a dat de înțeles că a vândut celebra casă. Blondina a spus că preferă să vândă imobilul, căci după toate cele întâmplate îi aduce numai tristețe.

„Nu stau în Manchester, stau foarte aproape, dar acolo voi face masterul. Prefer să vând casa și să fiu eu sufletește bine, decât să am casa respectivă în care știu că de câte ori o privesc îmi aduce tristețe și nu bucuria care era, mândria care era în urmă cu ceva timp”, a declarat Maria, pe live.

„Am crezut cu tot sufletul”

De asemenea, în cadrul unui alt live, Maria Avram a ținut să le dea replica tuturor celor care o critică. Mulți au apostrofat-o pentru comportamentului ei, iar blondina a explicat de unde vine și cum a ajuns să fie așa.

„Poate pentru mulți dintre voi par arogantă, rece sau plină de mine. Dar, adevărul este altul. Am trăit 11 ani într-o relație în care am crezut cu tot sufletul. Am luptat, am făcut compromisuri și am sperat la familie liniștită, așa cum își dorește oricine. Eu nu am venit la emisiune să mă plâng sau să scot dedesubturi. Eu știu cel mai bine prin ce am trecut și cum m-am simțit. Și da, uneori par mai dură. Dar asta vine din lipsuri, din oboseala de a duce totul pe umeri: muncă, casă, relație și propriile mele frici. (…) Când simți că nu ești suficient susținut, începi să te protejezi. Și atunci apare acea mască pe care mulți o judecă”, a mai spus Maria.

