Asta da surpriză! A păcălit-o ca să își înșele bărbatul, apoi a lăsat-o cu ochii în soare: ”Nu sunt pansament”

Tensiunile din cel mai nou sezon al emisiunii „Insula Iubirii” au atins un punct culminant, după ce singurul cuplu căsătorit, format din Maria și Marius Avram, a clacat în fața testului suprem al tentației. Cei doi, care au intrat în competiție cu o relație consolidată de peste un deceniu, au decis să își verifice sentimentele într-un cadru inedit, departe de casă și de rutina zilnică. În schimb, experiența trăită în Thailanda a dus la o prăbușire spectaculoasă a mariajului lor.

Maria, vizibil atrasă de ispita Cătălin, s-a lăsat purtată de intensitatea momentului și s-a apropiat tot mai mult de acesta, trecând treptat peste limitele impuse de statutul de femeie căsătorită. Pe măsură ce interacțiunile dintre ei au devenit mai dese, a apărut și prima ruptură reală în legătura cu Marius. Imaginile surprinse au arătat o distanțare clară între soți, care păreau tot mai deconectați.

Maria a fost lăsată cu ochii în soare?

De partea cealaltă, Marius nu a rămas indiferent la atmosfera insulei și, la rândul lui, s-a apropiat de ispita Oana. Dacă inițial părea să încerce să își apere relația și să își țină emoțiile sub control, odată ce a realizat că Maria își manifestă deschis interesul pentru Cătălin, a cedat și el atracției. Într-un gest simbolic, bărbatul și-a scos verigheta, semn că și-a pierdut încrederea în partenera de viață și că alege să trăiască experiența până la capăt.

Maria și-a urmat instinctele și a ales să își petreacă ultimele momente aproape de Cătălin, în timp ce Marius și-a găsit alinarea în compania Oanei. Această dinamică arată clar că încrederea și legătura dintre cei doi soți au fost grav afectate.

Deși s-a apropiat de Cătălin și a lăsat impresia că între ei ar putea lua naștere o poveste de iubire, realitatea s-a dovedit a fi alta. Relația dintre cei doi nu a evoluat dincolo de limitele impuse de cadrul emisiunii, iar așteptările Mariei au fost spulberate chiar înainte de întoarcerea acasă. Se pare că ispita masculină doar și-a jucat bine rolul pentru ca Maria să cadă tentației.

„Să nu uităm că nu sunt un pansament. Nu, nu”, a spus Cătălin dând de înțeles că nu are sentimente pentru Maria.

Astfel, mariajul de 11 ani a început să se destrame chiar în fața camerelor de filmat, sub privirile telespectatorilor care urmăresc cu sufletul la gură fiecare episod. Situația a devenit rapid una dintre cele mai comentate din emisiune, mai ales că publicul nu se aștepta ca un cuplu căsătorit, cu un trecut atât de lung împreună, să cedeze atât de repede tentațiilor.

