Când se mărită Naba Salem. Avem invitația la nuntă: „Două inimi, o singură...”

Naba Salem și iubitul ei, afaceristul Laurenți Erett, au decis ziua când vor ajunge în fața altarului. Fosta ispită de la Insula iubirii a primit inelul de logodnă, iar recent a stabilit ziua nunții și locația pentru marea petrecere.

Naba Salem se pregătește să devină soție cu acte în regulă. După ce și-a făcut de cap la Insula iubirii – unde a făcut parte din brigada celor 10 ispite feminine – bruneta are de gând să se așeze la casa ei. Un om de afaceri cunoscut a pus ochii pe ea și a cerut-o de soție.

Când se căsătorește Naba Salem, fosta ispită de la Insula iubirii

La începutul lunii septembrie, Naba Salem și-a surprins comunitatea de pe o rețea de socializare și a anunțat că s-a logodit. Proaspăt întoarsă din Thailanda, bruneta a fost cerută în căsătorie de Laurențiu Erett. Aceasta a publicat o fotografie în care își prezintă inelul de logodnă, imagine în care l-a etichetat și pe viitorul ei soț – vezi bijuteria AICI.

Naba Salem și iubitul ei nu au stat prea mult pe gânduri și au trecut la organizarea viitorului eveniment. Nunta va avea loc anul viitor pe data de 16 mai, iar petrecerea se va organiza într-un balroom de 5 stele din apropiere de București. Fosta ispită de la Insula iubirii a făcut publică invitația de la nuntă, iar în dreptul datelor oficiale a scris un mesaj emoționant: ”Două inimi, o singură promisiune sub stelele Orientului.

Laurențiu Erett este un afacerist în domeniul sportului și frumuseții. Bărbatul a început afacerea în urmă cu 8 ani, în Tulea. Inițial, și-a dorit să aducă pe piață un nou mod de a avea grijă de corp și de sănătate prin antrenamente. Ulterior, iubitul Nabei a dezvoltat business-ul, iar de la fitness a trecut la beauty-ul profesional.

Acum, brandul care îi poartă numele a ajuns cunoscut la nivel național. Laurențiu Erett deține mai multe centre de înfrumusețare, unde oferă tratamente corporale și faciale avansate, solar de bronzare și o tehnologie avansată de epilare definitivă cu laser.

