Ispita de la Insula Iubirii 2025 a anunțat că s-a logodit! Cine e iubitul și cum arată inelul pe care l-a afișat

Bucurie mare pentru o ispită de la Insula Iubirii 2025! Bruneta care a cucerit fanii emisiunii de la Antena 1 a anunțat că s-a logodit. Aceasta nu s-a ferit să îl afișeze pe bărbatul care i-a cucerit inima. Mai mult decât atât, a publicat și o imagine cu inelul superb.

Naba Salem, căci despre ea este vorba, a reușit să cucerească fanii emisiunii de la Antena 1 cu firea sa nebunatică și râsul inconfundabil. În cadrul show-ului, bruneta nu s-a apropiat de niciun bărbat în mod special, însă a creat legătură strânse cu toată lumea. Ei bine, întoarsă din Thailanda, fosta ispită și-a găsit jumătatea. La aproape două săptămâni de la difuzarea ultimului episod, aceasta s-a afișat cu iubitul său.

Naba Salem de la Insula Iubirii 2025 s-a logodit

Naba Salem și-a luat fanii prin surprindere. Inițial, bruneta a făcut o postare prin care anunța că este într-o relație cu un bărbat pe nume Laurențiu Erett. Ulterior, statusul său de pe Facebook s-a transformat în „logodită”.

Internauții au început să se întrebe dacă nu cumva bruneta a fost cerută în căsătorie de către iubitul său. Fosta ispită de la Insula Iubirii nu a confirmat acest aspect, însă a publicat o fotografie care a întărit ideea de logodnă. Mai exact, Naba a afișat un inel superb, etichetându-l pe partenerul său în postare.

Fosta concurentă de la Insula Iubirii a continuat cu postările cu subînțeles. Naba a publicat o imagine în care un bărbat stă în genunchi și o întreabă pe iubita sa: „Vrei să mă contrazici toată viața”, iar ea acceptă. Bruneta a adăugat și locația – un restaurant de lux din Capitală. Cel mai probabil, acolo a avut loc cererea în căsătorie. În mediul online, cei doi au fost felicitați de zeci de oameni.

„Bravo! Felicitări și mult noroc!”/ „Să fiți fericiți, să vă respectați și să vă iubiți”/ „Să vă țină Dumnezeu și vă doresc tot binele din lume ”/ „Deci, florile au fost de mare folos”, au fost câteva dintre comentarii.

Cine este logodnicul fostei ispitei

Laurențiu Erett este un afacerist în domeniul sportului și frumuseții. Bărbatul a început afacerea în urmă cu 8 ani, în Tulea. Inițial, și-a dorit să aducă pe piață un nou mod de a avea grijă de corp și de sănătate prin antrenamente.

Ulterior, iubitul Nabei a dezvoltat business-ul, iar de la fitness a trecut la beauty-ul profesional. Acum, brandul care îi poartă numele a ajuns cunoscut la nivel național. Laurențiu Erett deține mai multe centre de înfrumusețare, unde oferă tratamente corporale și faciale avansate, solar de bronzare și o tehnologie avansată de epilare definitivă cu laser.

