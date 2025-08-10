Romeo de la Insula Iubirii şi-a găsit “Julieta” pe litoral! L-am prin în “flagrant”!

Romeo Vasiloni a fost prin în “flagrant” pe plajă! Fosta ispită de la Insula Iubirii face victime pe bandă rulantă, iar CANCAN.RO are dovada! Imaginile sunt de-a dreptul spectaculoase, cu Romeo, care, și-a găsit “Julieta” pe litoralul românesc. Bine, nu știm cu exactitate care este relația dintre cei doi, dar pe de altă parte, înțelegem și că e greu să reziști farmecelor fostei ispite masculine.

Pe Romeo Vasiloni l-am prins în “habitatul” natural, am putea spune. Un decor asemănător cu cel de la Insula Iubirii, nu doar ca peisaj, ci și ca…vibe. Plajă, soare, nisip fierbinte și o lecție de ispitit ca la carte! O domnișoară brunetă, silfidă, dar cu un decolteu mai mult decât generos i-a ținut companie pe plajă.

Iar din imagini se poate vedea că dezbăteau subiecte destul de interesante. Bine, mai mult ea, deoarece Romeo părea că și-a luat în serios rolul de bun ascultător.

Romeo Vasiloni a făcut valuri printre domnișoare pe litoral

Inițial, cei doi stăteau cuminței pe șezlong, ea se bucura de razele soarelui pentru a obține un bronz perfect, iar ispita masculină a preferat să stea la umbră. Însă nu te joci cu căldura! Imediat cum s-a încins atmosfera (la propriu, de data aceasta), cei doi au mers cu pași mici dar siguri către mare, pentru a se răcori puțin. Iar dacă tot am pomenit de răcorit, se pare că bruneta avea destul de multe nemulțumiri, ori poate lucruri pe care le povestea cu mare patos.

Ce-i drept, nu prea au apucat să se relaxeze, deoarece domnița gesticula de zor, părea și ușor încruntată și vorbea non-stop. La polul opus, Romeo…asculta. Se mai bălăcea puțin, se mai uita în zare, apoi din nou la bruneta care părea să-și verse oful. Ce să-i faci? Atunci când femeia are ceva pe suflet, stai și o asculți, mai ales dacă vrei să faci impresie bună. Ce îi povestea, nu știm, dar nota 10 pentru răbdarea ispitei!

CITEȘTE ȘI: BOMBĂ la ”Insula Iubirii”! Ispitele masculine i-au pus buzițe noi iubitei comune! ”Suntem prieteni, împărțim totul!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.