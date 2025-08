Maria Tebieș recunoaște! S-a iubit cu două ispite după finalizarea filmărilor din Thailanda: ”Mă aștepta în cameră, iar eu am plecat cu altul” Mesajul uluitor pe care i l-a dat Aurelian, chiar ieri!

Noua noastră emisiune CANCAN pe Insulă scoate la iveală cele mai tare secrete ale foștilor concurenți, care vin, în fiecare marți, miercuri și joi de la ora 19:00, să comenteze noul sezon. În cel mai recent episod, invitații au fost Maria Tebieș și Romeo Vasiloni, din sezonul opt, și Robert Popescu, din sezoanele doi și trei. Bruneta spune care sunt cele două ispite masculine s-a iubit după încheierea filmărilor oficiale și arată mesaje de la acestea, în exclusivitate!

Noua emisiune CANCAN pe Insulă reunește în același episod mai mulți foști concurenți care vin să comenteze, fără perdea sau cenzură, noul sezon al show-ului care a creat isterie în România. Cupluri sau ispitele din vechile sezoane analizează, compară și pun sub lupă noii participanți de la Antena 1.

În cel mai recent episod, ispitele Maria Tebieș, Romeo Vasiloni și Robert Popescu au venit să analizeze comportamentul cuplurilor din seoznul nouă. Cei trei au dezbătut mai multe despre apropierea dintre Ella și Teo, atitudinea Mariei care și-a dat jos verigheta, reacția lui Andrei când vede că iubita este pe cale să întreacă limitele impuse acasă și multe altele. Puteți vedea episodul integral doar AICI.

Maria Tebieș, mesaj incendiar de la Aurelian, după ce s-ar fi iubit în Thailanda

Tot în cadrul aceluiași episod, Maria Tebieș dezvăluie că s-a iubit cu două ispite masculine din sezonul ei! După ce filmările oficiale au luat sfârșit, bruneta ar fi făcut două victime, în Thailanda! Despre cine să fie vorba?

”Da, m-am cuplat cu Beni și apoi cu Aurelian! Am cam ispitit ispitele! Unul dintre ei s-a cam supărat, dar e ok! El mă aștepta în cameră, iar eu am plecat cu altul. Aurelian mi-a scris chiar acum! A revenit, își făcuse o iubită, dar acum s-au despărțit și și-a amintit de mine”, a declarat Maria Tebieș, la CANCAN pe Insulă.

Ba mai mult! Întâmplarea face că, fix ieri, Aurelian să fi revenit surprinzător în viața ei și să îi fi dat un mesaj de împăcare. După ce au pierdut legătura, pentru că tânărul și-a făcut o nouă relație, acum, ispita masculină care a vorbit cel mai puțin în sezonul opt, a prins glas și tupeu! Așa se face că o vrea pe brunetă înapoi în viața sa!

”Hei, bună, Maria! Ce faci? Îmi cer scuze pentru că a trebuit să te urmăresc din nou, am osbervat că nu te mai aveam în lista de prieteni. Am fost cu o tipă și mi-a scos toate fetele din listă. Nimic personal! Te rog să mă ierți! Sper să putem fi prieteni din nou”, a fost mesajul lui Aurelian, pe care Maria l-a făcut public.

