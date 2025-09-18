Simon Leviev, arestat de Interpol! O plângere din Germania i-a fost fatală “Escrocului de pe Tinder”

Celebrul “Tinder Swindler”, Simon Leviev, a fost arestat. Povestea lui a devenit virală odată cu documentarul Netflix, care-l prezintă ca pe un escroc ce folosește aplicația Tinder pentru a seduce femei, sub o identitate falsă, ademenindu-le cu un stil de viață extravagant, înainte de a le cere sume mari de bani sub diverse pretexte. Leviev a fost reținut la solicitarea Interpol, după ce a ajuns pe aeroportul Batumi, în Georgia. CANCAN.RO are toate detaliile!

Cei care l-au urmărit pe Leviev au văzut o rutină bine pusă la punct: întâlniri de lux, private jets, bodyguarzi, bijuterii, tot decorul inventat pentru a construi încredere, urmat de cereri disperate de bani: împrumuturi rapide, carduri noi, transferuri “unice”. Bilanțul acuzațiilor? Sute de victime reclamând pierderi considerabile, de aproximativ 10 milioane de dolari.

Estimările diferă, dar poveștile rănilor financiare și emoționale sunt consistente. Una dintre celebrele lui “regii” a fost detaliată, cu dovezi, de CANCAN.RO, direct de la Tel Aviv (VEZI AICI DETALII).

Escrocul de pe Tinder a fost arestat

Bărbatul care a zguduit aplicațiile de dating a fost reținut la Aeroportul Internațional din Batumi, Georgia, la cererea Interpol. Shimon Yehuda Hayut, alias Simon Leviev, a fost condamnat în anul 2019 pentru patru capete de acuzare de fraudă, a primit 15 luni în spatele gratiilor, însă a fost eliberat după cinci luni.

Potrivit investigațiilor, noul val de urmăriri s-a declanșat în urma unei plângeri făcute de o femeie în Germania, susținând că a fost fraudată de zeci de mii de euro, în Berlin. Așa că, în loc de selfie-uri pe iahturi sau private jet-uri, Leviev s-a trezit în cătușe, în fața curții georgiene, care l-a plasat în custodie, în așteptarea unor posibile cereri de extrădare.

“Tinder Swindler”, autorul regiilor de milioane de euro

Imaginea publică a lui Leviev era aceea a bărbatul cu o viață de lux, afișată pe Instagram, ba chiar și-a asumat identitatea fiului unui magnat diamantier, Lev Leviev și că poseda controlul asupra companiei fictive LLD Diamonds, toate pentru a-și construi credibilitatea. Tocmai de aceea presa tabloidă l-a numit „prințul diamantelor”, însă totul s-a prăbușit sub greutatea propriilor minciuni.

Femeile pe care le întâlnea pe Tinder erau ademenite cu întâlniri de lux cu avioane private, mașini scumpe, restaurante luxoase și călătorii exotice, apoi erau chemate să-l ajute financiar. Se prefăcea că are urgențe, că îi este periclitat contul bancar, o problemă cu cardul, era inventiv, nu glumă! Apoi le cerea victimelor să deschidă carduri de credit, să facă împrumuturi sau să transfere bani, promițând returnarea lor. Bineînțeles, nu se întâmpla asta!

Documentarul The Tinder Swindler a devenit viral pe Netflix, însă Leviev a negat acuzațiile, ba chiar spunea că este un tip singur care vrea doar să cunoască femei.

CITEȘTE ȘI: Simon Leviev a făcut 30.000 $ în doar câteva zile, dar pregătește o altă „lovitură”! CANCAN are imagini exclusive cu noua „regie” a escrocului de pe Tinder!

NU RATA: Iubita „Escrocului de pe Tinder”, dezvăluiri surprinzătoare! Tânăra a povestit ce s-a întâmplat după ce povestea bărbatului a ajuns virală

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.