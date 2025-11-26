Filmul de pe NETFLIX care i-a cucerit pe români! Povestea de dragoste te ține lipit de ecran

O nouă producție lansată recent pe Netflix a reușit să îi cucerească pe români. Deși vorbim despre un film apărut de doar câteva zile, impactul său a fost instantaneu. Povestea clasică de dragoste a reușit să îi impresioneze pe abonați, iar filmul urcă vertiginos în topuri.

Este vorba despre comedia romantică „Hotelul din livada de mango” („Mango”), un film danez care a reușit să cucerească nu doar publicul român, ci și utilizatori din alte 49 de țări. Lansat pe 7 noiembrie, filmul a avut o ascensiune fulminantă în clasamentele internaționale Netflix.

Povestea de dragoste te ține lipit de ecran

Noua producție europeană este o comedie romantică, plină de culoare și peisaje superbe din sudul Spaniei. Filmul spune povestea lui Laerke (interpretată de Josephine Park), o femeie cu o carieră în plină ascensiune, manager de hotel dedicat si ambițios. Ei bine, dacă pe plan profesional lucrurile merg cât se poate de bine pentru ea, în viața personală totul este cu mult mai tensionat.

Trimisă de superiorii ei în Malaga pentru a inspecta terenul unei posibile investiții, un hotel care ar urma să fie construit chiar în mijlocul unei livezi superbe de mango, Laerke crede că va fi o misiune simplă și rapidă. Însă, realitatea este cu totul alta și aduce multe surprize.

Acolo îl întâlnește pe Alex, proprietarul fermei, un fost avocat retras din activitatea în urma unei tragedii personale. Acesta refuză să vândă livada, iar motivul său ascunde un trecut dureros. Între negocieri tensionate și încercările disperate de a se înțelege cu fiica sa, Laerke redescoperă iubirea.

Pe măsură ce petrec timp împreună, între Laerke și Alex se înfiripă o poveste de dragoste neașteptată. Cei doi se trezesc prinși între dorințe, responsabilități și decizii care le pot schimba complet viețile. Povestea te ține lipit de ecran.

Filmul de pe NETFLIX care i-a lăsat pe români fără cuvinte! Povestea bazată pe fapte reale te ține cu sufletul la gură

Meghan Markle, ”prinsă” la furat? A apărut purtând rochia de 8.000 de euro care dispăruse după ședința ei foto