Filmul de pe NETFLIX care a rupt topurile și te ține lipit de ecran! Colin Farrell e în rol principal

De: Alina Drăgan 04/11/2025 | 00:06
Netflix a dat din nou lovitura. Platforma de streaming continuă să surprindă publicul cu producții spectaculoase, iar cel mai recent film lansat a devenit rapid un fenomen. Este vorba despre o dramă intensă, plină de suspans și scene care te țin cu sufletul la gură. Filmul i-a cucerit pe români și urcă vertiginos în topuri.

Filmul îl are în rol principal pe Colin Farrell. Acesta revine în fața fanilor într-o producție de succes, intitulată „Balada unui mic jucător” (Ballad of a Small Player). Producția este regizată de multipremiatul cineast Edward Berger, cel care a câștigat Oscarul pentru „All Quiet on the Western Front”.

În centrul poveștii se află Lord Doyle, interpretat de Colin Farrell, un fost bancher britanic ajuns la capătul puterilor. După o serie de greșeli care i-au ruinat cariera, Doyle își caută uitarea în cazinourile luxoase din Macao. Între mesele de joc și nopțile pierdute, personajul se afundă într-o lume a dependenței și a autodistrugerii.

Însă, totul se schimbă atunci când o întâlnește pe Dao Ming (interpretată de actrița Fala Chen), o femeie misterioasă care pare să-i înțeleagă durerea mai bine decât oricine altcineva. Însă, în același timp, o prezență constantă îl urmărește, detectiva Cynthia Blithe (interpretată de Tilda Swinton), care încearcă să descopere adevărul din spatele ruinării sale.

„Filmul nu vorbește doar despre jocurile de noroc, ci despre felul în care oamenii se joacă cu propriile limite. Este o reflecție asupra dependenței și a nevoii de izbăvire într-o lume care trăiește pentru risc”, a declarat regizorul Edward Berger.

Pe lângă Colin Farrell, distribuția filmului îi include și pe Deanie Ip, Alex Jennings și Fala Chen. „Balada unui mic jucător” este disponibil pe Netflix din 30 octombrie 2025, în peste 100 de țări, inclusiv în România. Pelicula a urcat deja în topul celor mai vizionate filme din această toamnă, fiind apreciată de utilizatori.

