Filmul de pe NETFLIX care i-a lăsat pe români fără cuvinte! Povestea bazată pe fapte reale te ține cu sufletul la gură

De: Mirela Loșniță 26/10/2025 | 14:46
Netflix dă, din nou, lovitura. O nouă producție de pe platformă i-a cucerit imediat pe români, urcând spectaculos în topul preferințelor în doar câteva zile. Acest documentar reușește să țină spectatorii cu sufletul la gură până la sfârșit. Este bazat pe fapte reale și a devenit rapid un fenomen pentru abonații Netflix, din România.

„Viața bate filmul” este o expresie auzită foarte des de oameni, însă uneori această zicală se aplică și în situații mai puțin plăcute. Un exemplu tulburător al acestei expresii este povestea prezentată în documentarul “Vecina perfectă” („The Perfect Neighbor”), care a devenit foarte popular în această săptămână pe platforma de streaming.

Filmul de pe Netflix care face ravagii

Este inspirat din fapte reale și a ajuns rapid la sufletele oamenilor. Acțiunile prezentate în acest film documentar s-au petrecut în anul 2023, în statul american Florida. Susan Lorincz a sunat la Poliție pentru a se plânge că mai mulți copii din cartier se joacă pe un teren abandonat de lângă casa ei, teren care, de fapt, nu îi aparținea.

După foarte multe apeluri făcute la autorități, polițiștii nu i-au mai luat plângerile în serios, iar femeia a început să fie văzută cu alți ochi de vecinii din cartier și să aibă o reputație proastă. În cele din urmă, situația a degenerat într-un eveniment tragic. În iunie 2023, copiii au fugit de pe teren, iar unul dintre ei a mărturisit că Lorincz i-a împușcat mama.

Filmului i s-a acordat premiul pentru regie la Sundance 2025. Filmul se centrează pe un caz real în Ocala, Florida, în iunie 2023, Ajike “AJ” Owens, o femeie de culoare și mamă de patru copii, a fost împușcată mortal prin ușa blocată de către vecina ei, Susan Lorincz.

Conflictul pare la început banal, reclamații repetate la poliție, nemulțumiri legate de zgomot sau activități ale copiilor, dar pe parcurs escaladează într-o violență fatală. Acest documentar este 100 % bazat pe un caz real și tratează fapte documentate. Întregul fir narativ reconstituie evenimentele care au dus la moartea lui Ajike Owens în 2023 și explorează cum reclamațiile la poliție, tensiunile interpersonale, pot deveni catalizatori ai unei tragedii.

