Serialul de pe Netflix care i-a dat pe spate pe români! A ajuns în topul preferințelor la doar câteva zile după lansare

De: Alina Drăgan 21/10/2025 | 23:55
Serialul de pe Netflix care i-a dat pe spate pe români /Foto: Pixabay

Netflix dă, din nou, lovitura. O nouă producție de pe platformă i-a cucerit imediat pe români, urcând spectaculos în topul preferințelor în doar câteva zile. Serialul, lansat recent, a devenit rapid un fenomen datorită poveștii intense, scenelor de acțiune spectaculoase și atmosferei de epocă. Abonații Netflix au stat lipiți de ecrane.

Producția despre care toată lumea vorbește se numește Nero (Néro the Assassin), un serial francez lansat pe 8 octombrie, care a reușit aproape peste noapte să cucerească publicul. Povestea lui plină de mister, luptă și emoție a captivat fanii din întreaga lume, iar în România este deja în top 3 cele mai urmărite seriale ale momentului.

Nero spune povestea unui asasin din Franța secolului al XVI-lea, nevoit să-și înfrunte cei mai mari dușmani. Acesta descoperă un adevăr cutremurător: are o fiică despre care nu știa nimic, iar aceasta este acum în pericol.

Personajul principal, Nero, interpretat de Pio Marmaï, este un om dur, calculat, dar chinuit de propriul trecut. El lucrează pentru Nicolas de Rochemort (Louis-Do de Lencquesaing), un politician ambițios care visează să controleze întregul oraș Lamartine.

După ce își ajută șeful să ajungă la putere, Nero este trimis să colaboreze cu La Borgne, o vrăjitoare misterioasă care pune la cale o crimă aparent banală. Însă ținta se dovedește a fi chiar fiica lui Nero. Din acel moment, viața asasinului se transformă într-o cursă contra cronometru.

Controlat de forțe magice și trădat de oamenii în care avea încredere, Nero se vede nevoit să lupte nu doar pentru propria libertate, ci și pentru viața fiicei sale. Serialul este o explozie de acțiune. Acesta combină perfect scenele dinamice, cu suspansul și elementele de fantezie.

Primul sezon al serialului „Nero” are opt episoade pline de acțiune, momente emoționante și răsturnări de situație. Atmosfera de epocă, costumele impresionante și efectele vizuale de top au fost lăudate de critici și apreciate de fani. Deși Netflix nu a confirmat încă realizarea unui al doilea sezon, succesul uriaș al seriei și reacțiile pozitive o să genereze, cel mai probabil, o continuare.

