Serialul de pe Netflix care i-a cucerit pe români! Acțiunea plină de suspans te ține cu ochii lipiți de ecran

De: Denisa Iordache 24/11/2025 | 21:59
Dacă ești pasionat de seriale pline de suspans, trebuie să citești acest articol! Netflix a lansat recent un proiect care a ajuns în topul preferințelor în doar câteva zile. Despre ce este vorba? Află toate detaliile în articol!

Serialul s-a lansat pe data de 13 noiembrie și se bucură deja de un real succes, ajungând în topul preferințelor în 22 de țări, printre care și România.

Serialul de pe Netflix care a cucerit publicul din 22 de țări

Nu vă mai ținem în suspans și vă spunem că este vorba despre „The Beast in Me” (Bestia din mine), o miniserie de 8 episoade care a reușit să capteze publicul.

Este vorba despre povestea lui Aggie Wiggs, o scriitoare care a trecut prin momente grele și este nevoită să se confrunte cu un potențial criminal. Serialul oferă prima scenă dramatică chiar din primul episod, atunci când o persoană foarte importantă pentru Aggie moare din cauza unui șofer băut.

Urmează un salt în timp de patru ani, perioadă în care scriitoarea nu a reușit să treacă peste această pierdere și nu reușește să se concentreze asupra meseriei sale.

Suspansul începe în momentul în care apare noul vecin care se mută lângă Aggie. Ea îl recunoaște rapid atunci când îi aude numele. De unde? Dintr-o anchetă în care soția bărbatului misterios a dispărut fără urmă.

La faptul că încearcă să se pună pe picioare după pierderea dureroasă prin care a trecut, se mai adaugă și problemele pe care Aggie le întâmpină din cauza noului vecin. Serialul plin de mister și suspans a reușit să fascineze publicul și cu siguranță și pe tine te va prinde!

