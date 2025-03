Decizia RADICALĂ pe care a luat-o Andreea Raicu după 15 ani în care a fost vegetariană: ”Dintr-o dată, am simțit nevoia”

Andreea Raicu a luat o decizie radicală după 15 ani în care a fost vegetariană! Cum a ajuns să mănânce din nou carne? Vedeta a spus de ce alimente încearcă să stea cât mai departe, dar și de ce! Iată ce consumă pentru un stil de viață sănătos.

Andreea Raicu a făcut o schimbare semnificativă în alimentația sa, după 15 ani de vegetarianism, reintroducând carnea în dieta sa. Decizia a venit ca urmare a unei nevoi interioare neașteptate. Chiar dacă a adoptat un stil alimentar bazat pe legume și fructe timp de un deceniu și jumătate, vedeta a simțit că a venit momentul să includă din nou carnea în regimul său alimentar.

Pe lângă această schimbare, Andreea Raicu continuă să evite anumite alimente din cauza unor intoleranțe. Vedeta încearcă să stea departe de zahăr, gluten și lactate. În schimb, consumă migdale, semințe, fructe și alune.

Vedeta mânca ocazional carne în trecut, însă nu se va mai abține de la astfel de produse. A recunoscut că este destul de pofticioasă, dar de ani de zile a preferat să ducă un stil de viață sănătos. Ba chiar mai mult, pune mult accent pe sport, dar și pe dezvoltarea personală și emoțională

„M-am schimbat. Am început să mănânc carne ocazional. Dintr-o dată am simțit nevoia să mănânc carne, dintr-o dată. Până atunci, nici nu avem ce discuta, cred că vreo 15 ani nu am mâncat. Nu mănânc gluten sau ar trebui să nu mănânc, dar sunt foarte pofticioasă. În mod normal nu mănânc gluten și nu mănânc lactate. Nu am o boală, dar am intoleranță și mă umflu. Încerc să nu mănânc zahăr. Mănânc încontinuu. Migdale, alune, semințe, fructe, încontinuu”, a mărturisit vedeta.