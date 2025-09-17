De ce nu mai suportă Andreea Raicu să fie întrebată despre un copil: „Situație foarte dificilă”

Andreea Raicu este una dintre femeile de succes din România. La cei 48 de ani, vedeta are o carieră de care este mândră și mai multe afaceri de succes. Recent, aceasta a atras atenția asupra unui subiect sensibil. Deși realizările ei sunt multe, mai mereu este chestionată despre viața personală și mai ales despre momentul în care o să devină mămică. Acum, aceasta a abordat deschis subiectul și a avut câteva precizări de făcut.

Într-un articol publicat pe blogul personal, Andreea Raicu a vorbit despre cea mai frecventă întrebare care i se pune. În numeroase interviuri, vedeta a fost întrebată de ce nu are copii și când o să vină momentul în care o să devină mămică. Ei bine, acum Andreea Raicu a oferit răspunsul.

De ce nu mai suportă Andreea Raicu să fie întrebată despre un copil

Mai exact, Andreea Raicu a subliniat cât de nocive sunt aceste întrebări. Aceasta a atras atenția asupra faptului că astfel de întrebări sunt extrem de personale și de cele mai multe ori pot provoca stres și suferință, mai ales pentru cele care se confruntă cu infertilitate sau pierderi de sarcină.

„Te rog, nu mă mai întreba când voi face un copil. De fapt, hai să nu-i mai punem niciunei femei, oricare ar fi vârsta și situația ei maritală, această întrebare. E timpul să lămurim un lucru foarte important, un lucru de care aproape toți ne facem vinovați. Atunci când îi pui unei femei asemenea întrebări, o pui într-o situație foarte dificilă. Eu, personal, nu știu cum să răspund când mi se pun aceste întrebări. Primul meu instinct este să devin defensivă, apoi încep să mă enervez, iar într-un final îmi lasă un gust amar. Pentru că adevărul este că nu știu, iar atunci când mi se pune acest gen de întrebare atât de intimă, mă simt inconfortabil și încep să mă stresez și să mă îngrijorez. Apoi încep să mă gândesc la cum se simt alte femei când li se pune această întrebare atât de personală. Dacă femeia pe care tu o iscodești astfel, de fapt, se chinuie să rămână însărcinată de ceva vreme, se luptă cu probleme de infertilitate sau a pierdut deja mai multe sarcini incipiente? Îți poți imagina, măcar pentru o secundă, cum se simte ea atunci când i se pune atât de lejer această întrebare, care lasă să se înțeleagă printre rânduri că ea e cea care nu vrea copii, din moment ce nu a făcut până acum? Îți poți imagina câtă durere e în sufletul ei?”, a scris Andreea Raicu pe blogul său.

„Mă enervează și dublul standard”

De asemenea, Andreea Raicu a mai vorbit și despre presiunea care se pune pe femei în legătură cu acest subiect. Vedeta a mai subliniat că astfel de întrebări nu sunt adresate și bărbaților, iar acest dublu standard este enervant, spune ea.

„Pe lângă faptul că e o întrebare dureroasă și intrusivă, mă enervează și dublul standard din jurul ei. Nu am văzut bărbați întrebați același lucru și cu aceeași frecvență. De ce este aceasta o întrebare la care doar femeile trebuie să răspundă, de parcă respectivii copii ar fi doar ai lor, nu și ai partenerilor lor? Dacă nu te poți abține să nu pui o întrebare din zona asta, încearcă măcar o opțiune complet neutră. Deschide o conversație în care persoana întrebată poate alege să împărtășească (sau nu) exact atât cât e confortabil să o facă”, a mai scris Andreea Raicu.

Andreea Raicu, revedere emoționantă cu fiica „adoptivă”. Cum arată Măriuca la 26 de ani: „Am mers la…”

Decizia RADICALĂ pe care a luat-o Andreea Raicu după 15 ani în care a fost vegetariană: ”Dintr-o dată, am simțit nevoia”