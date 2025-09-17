Acasă » Știri » De ce nu mai suportă Andreea Raicu să fie întrebată despre un copil: „Situație foarte dificilă”

De ce nu mai suportă Andreea Raicu să fie întrebată despre un copil: „Situație foarte dificilă”

De: Alina Drăgan 17/09/2025 | 17:05
De ce nu mai suportă Andreea Raicu să fie întrebată despre un copil: „Situație foarte dificilă”
De ce nu mai suportă Andreea Raicu să fie întrebată despre un copil /Foto: Facebook
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Andreea Raicu este una dintre femeile de succes din România. La cei 48 de ani, vedeta are o carieră de care este mândră și mai multe afaceri de succes. Recent, aceasta a atras atenția asupra unui subiect sensibil. Deși realizările ei sunt multe, mai mereu este chestionată despre viața personală și mai ales despre momentul în care o să devină mămică. Acum, aceasta a abordat deschis subiectul și a avut câteva precizări de făcut.

Într-un articol publicat pe blogul personal, Andreea Raicu a vorbit despre cea mai frecventă întrebare care i se pune. În numeroase interviuri, vedeta a fost întrebată de ce nu are copii și când o să vină momentul în care o să devină mămică. Ei bine, acum Andreea Raicu a oferit răspunsul.

De ce nu mai suportă Andreea Raicu să fie întrebată despre un copil

Mai exact, Andreea Raicu a subliniat cât de nocive sunt aceste întrebări. Aceasta a atras atenția asupra faptului că astfel de întrebări sunt extrem de personale și de cele mai multe ori pot provoca stres și suferință, mai ales pentru cele care se confruntă cu infertilitate sau pierderi de sarcină.

„Te rog, nu mă mai întreba când voi face un copil. De fapt, hai să nu-i mai punem niciunei femei, oricare ar fi vârsta și situația ei maritală, această întrebare. E timpul să lămurim un lucru foarte important, un lucru de care aproape toți ne facem vinovați. Atunci când îi pui unei femei asemenea întrebări, o pui într-o situație foarte dificilă.

Eu, personal, nu știu cum să răspund când mi se pun aceste întrebări. Primul meu instinct este să devin defensivă, apoi încep să mă enervez, iar într-un final îmi lasă un gust amar. Pentru că adevărul este că nu știu, iar atunci când mi se pune acest gen de întrebare atât de intimă, mă simt inconfortabil și încep să mă stresez și să mă îngrijorez.

Apoi încep să mă gândesc la cum se simt alte femei când li se pune această întrebare atât de personală. Dacă femeia pe care tu o iscodești astfel, de fapt, se chinuie să rămână însărcinată de ceva vreme, se luptă cu probleme de infertilitate sau a pierdut deja mai multe sarcini incipiente?

Îți poți imagina, măcar pentru o secundă, cum se simte ea atunci când i se pune atât de lejer această întrebare, care lasă să se înțeleagă printre rânduri că ea e cea care nu vrea copii, din moment ce nu a făcut până acum? Îți poți imagina câtă durere e în sufletul ei?”, a scris Andreea Raicu pe blogul său.

Cine sunt nativii care vor străluci în săptămânile următoare. Sunt vizate patru ZODII, care sunt pe punctul de a experimenta o perioadă magică
Cine sunt nativii care vor străluci în săptămânile următoare. Sunt vizate patru ZODII,...
BANC | „Salut, Bulă! Vii la mine la nuntă?”
BANC | „Salut, Bulă! Vii la mine la nuntă?”

„Mă enervează și dublul standard”

De asemenea, Andreea Raicu a mai vorbit și despre presiunea care se pune pe femei în legătură cu acest subiect. Vedeta a mai subliniat că astfel de întrebări nu sunt adresate și bărbaților, iar acest dublu standard este enervant, spune ea.

„Pe lângă faptul că e o întrebare dureroasă și intrusivă, mă enervează și dublul standard din jurul ei. Nu am văzut bărbați întrebați același lucru și cu aceeași frecvență. De ce este aceasta o întrebare la care doar femeile trebuie să răspundă, de parcă respectivii copii ar fi doar ai lor, nu și ai partenerilor lor?

Dacă nu te poți abține să nu pui o întrebare din zona asta, încearcă măcar o opțiune complet neutră. Deschide o conversație în care persoana întrebată poate alege să împărtășească (sau nu) exact atât cât e confortabil să o facă”, a mai scris Andreea Raicu.

Andreea Raicu, revedere emoționantă cu fiica „adoptivă”. Cum arată Măriuca la 26 de ani: „Am mers la…”

Decizia RADICALĂ pe care a luat-o Andreea Raicu după 15 ani în care a fost vegetariană: ”Dintr-o dată, am simțit nevoia”

Tags:
Iți recomandăm
Cât de mare a crescut Codruț, fiul Mariei Constantin. Tânărul are 16 ani și e vopsit
Știri
Cât de mare a crescut Codruț, fiul Mariei Constantin. Tânărul are 16 ani și e vopsit
A doua despărțire pentru o fostă concurentă de la Mireasa! Ghinion în amor după emisiunea de la Antena 1?
Știri
A doua despărțire pentru o fostă concurentă de la Mireasa! Ghinion în amor după emisiunea de la Antena…
Prințul William l-a prezentat Regelui Charles pe Donald Trump: „Acesta este tatăl meu”
Mediafax
Prințul William l-a prezentat Regelui Charles pe Donald Trump: „Acesta este tatăl meu”
Cine sunt nativii care vor străluci în săptămânile următoare. Sunt vizate patru ZODII, care sunt pe punctul de a experimenta o perioadă magică
Gandul.ro
Cine sunt nativii care vor străluci în săptămânile următoare. Sunt vizate patru ZODII,...
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Maghiarii își refac monumentele din Ardeal. Coloana comemorativă a generalului Bem, reclădită după un secol
Adevarul
Maghiarii își refac monumentele din Ardeal. Coloana comemorativă a generalului Bem, reclădită după...
VIDEO Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3 kilograme de roșii. Sigur că deficitul crește”
Digi24
VIDEO Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât...
Scandal în Parlament între AUR și USR. Simion: USR s-a transformat într-o „grupare extremistă de stânga” / Dimitriu: Gurul lor, Georgescu, tocmai a fost pus sub acuzare pentru trădare
Mediafax
Scandal în Parlament între AUR și USR. Simion: USR s-a transformat într-o „grupare...
Parteneri
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră....
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Daciana Sârbu, primele declarații despre noul iubit! Ce a spus despre o nouă căsătorie? „Nu mă ascund, nu mint, sunt liniștită!”
Click.ro
Daciana Sârbu, primele declarații despre noul iubit! Ce a spus despre o nouă căsătorie? „Nu...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Scandal uriaș cu vedete. O influenceriță celebră își acuză fostul iubit, cântăreț, că a publicat o filmare intimă cu ei doi
Antena 3
Scandal uriaș cu vedete. O influenceriță celebră își acuză fostul iubit, cântăreț, că a publicat...
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu asistenta. Acum, își poate relua cariera în Anglia
Digi 24
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu...
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa Domnule Ambasador?”
Digi24
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa Domnule Ambasador?”
Dacia a lansat versiunea PICK-UP pentru unul din modelele sale. Cât costă? FOTO
Promotor.ro
Dacia a lansat versiunea PICK-UP pentru unul din modelele sale. Cât costă? FOTO
Se dau bani pentru femeile însărcinate. Despre ce sumă este vorba
kanald.ro
Se dau bani pentru femeile însărcinate. Despre ce sumă este vorba
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis,...
De ce a ajuns Elena Merișoreanu pe mâinile medicilor? Problema de sănătate care nu i-a dat pace artistei în ultimele săptămâni: „E foarte dureroasă.”
kfetele.ro
De ce a ajuns Elena Merișoreanu pe mâinile medicilor? Problema de sănătate care nu i-a...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei
observatornews.ro
Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion...
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
iPhone Air vs Galaxy S25 Edge: Foarte subțiri, dar cu performanțe superioare
go4it.ro
iPhone Air vs Galaxy S25 Edge: Foarte subțiri, dar cu performanțe superioare
Marea IUBIRE a lui Robert Redford, ultimul star clasic de la Hollywood
Descopera.ro
Marea IUBIRE a lui Robert Redford, ultimul star clasic de la Hollywood
Îl mai ții minte pe Cristi din Banat, artistul care cântă piesa
Viva.ro
Îl mai ții minte pe Cristi din Banat, artistul care cântă piesa "Ca o apă...
Cu ce bani a plătit România construcția de autostrăzi și drumuri expres. Care sunt sumele provenite de la bugetul de stat și cele din PNRR
Fanatik.ro
Cu ce bani a plătit România construcția de autostrăzi și drumuri expres. Care sunt sumele...
Andrei Vlad a dat în judecată FCSB! Câți bani îi cere lui Gigi Becali. Exclusiv
Fanatik.ro
Andrei Vlad a dat în judecată FCSB! Câți bani îi cere lui Gigi Becali. Exclusiv
Călin Georgescu ar putea scăpa nevinovat. Dosarul se poate anula. Greșeală uriașă la Parchetul General și ÎCCJ
Capital.ro
Călin Georgescu ar putea scăpa nevinovat. Dosarul se poate anula. Greșeală uriașă la Parchetul General...
Ministrul Muncii anunţă tichete de masă de 50 de lei pe zi şi subvenţie lunară de 2.250 de lei pentru mamele care revin la muncă
Romania TV
Ministrul Muncii anunţă tichete de masă de 50 de lei pe zi şi subvenţie lunară...
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Go4Games
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Călin Georgescu e nevinovat! Avocata fostului candidat se ia de procurorul general: Un scenariu de Hollywood
Capital.ro
Călin Georgescu e nevinovat! Avocata fostului candidat se ia de procurorul general: Un scenariu de...
Ruptură între Andrei Nicolescu și Zeljko Kopic. De ce vrea președintele schimbarea antrenorului
evz.ro
Ruptură între Andrei Nicolescu și Zeljko Kopic. De ce vrea președintele schimbarea antrenorului
Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. Mulți români fac o greșeală BANALĂ
Gandul.ro
Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. Mulți români fac o greșeală BANALĂ
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe Drumul Eroilor
as.ro
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li...
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în...
Surpriză uriașă! Cardi B, din nou mămică. Vedeta este însărcinată cu al patrulea copil, primul alături de iubitul ei, Stefon Diggs
radioimpuls.ro
Surpriză uriașă! Cardi B, din nou mămică. Vedeta este însărcinată cu al patrulea copil, primul...
Gheorghe Mustață, mesaj radical pentru jucătorii de la FCSB: „Victorie la Botoșani sau război!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gheorghe Mustață, mesaj radical pentru jucătorii de la FCSB: „Victorie la Botoșani sau război!”. Exclusiv
Tragedie în Serbia! A murit după ce a suferit un atac de cord pe teren! Era vărul legendei lui Chelsea și a fost căpitan la Steaua Roșie Belgrad
Fanatik.ro
Tragedie în Serbia! A murit după ce a suferit un atac de cord pe teren!...
Știrile zilei, 11 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 11 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
S-a aflat motivul real pentru care Tyler Robinson l-a împușcat pe Charlie Kirk. Mesajul descoperit ...
S-a aflat motivul real pentru care Tyler Robinson l-a împușcat pe Charlie Kirk. Mesajul descoperit de anchetatori
Cât de mare a crescut Codruț, fiul Mariei Constantin. Tânărul are 16 ani și e vopsit
Cât de mare a crescut Codruț, fiul Mariei Constantin. Tânărul are 16 ani și e vopsit
A doua despărțire pentru o fostă concurentă de la Mireasa! Ghinion în amor după emisiunea de la ...
A doua despărțire pentru o fostă concurentă de la Mireasa! Ghinion în amor după emisiunea de la Antena 1?
Cristi Borcea a dat un nou tun financiar! Afacerea de viitor în care și-a investit banii
Cristi Borcea a dat un nou tun financiar! Afacerea de viitor în care și-a investit banii
Noua înșelăciune de pe WhatsApp. Cum sunt păcăliți românii pentru bani
Noua înșelăciune de pe WhatsApp. Cum sunt păcăliți românii pentru bani
E însărcinată din nou! Celebra cântăreață va aduce pe lume al patrulea ei copil, conceput cu actualul iubit
E însărcinată din nou! Celebra cântăreață va aduce pe lume al patrulea ei copil, conceput cu actualul iubit
Vezi toate știrile
×