Problema medicală rușinoasă de care suferă Ella Vișan de la Insula Iubirii: „Doar îmbrăcată arăt bine”

Ella Vișan și Andrei Lemnaru s-au pregătit temeinic înainte de a ajunge la Insula iubirii. Cei doi au ajuns pe mâna medicului estetician, au trecut printr-o transformare fizică radicală, însă aventura nu s-a terminat tocmai bine pentru concurentă. A intrat în depresie și a fost la un pas de moarte. Cu ce problemă medicală s-a confruntat, de fapt?

După aproape 4 ani petrecuți împreună, Ella Vișan și Andrei Lemnaru au acceptat provocarea testului suprem de la Insula iubirii. Cei doi au venit în Thailanda să își testeze relația – cu doar câteva luni înainte de nunta programată în luna septembrie 2025. Înainte de a ajunge în emisiune, concurenții au efectuat o serie de intervenții și operații de înfrumusețare, toate pentru a da bine pe sticlă.

„Am și eu operații estetice. Liposucție, Skin Tightening, High definition, Ginecomastia, dar nu prea se văd, aia e problema. Nu s-au prins de mine. Și Ella are intervenții, am fost în aceeași perioadă. Și-a pus implanturi, Skin Tightening, High definition, liposucție 360. Am făcut până să venim la Insulă, special pentru nuntă”, a spus Andrei Lemnaru la Insula Iubirii.